Anthony Ippolito (27) hat für seine neue Rolle wortwörtlich so einiges einstecken müssen. Im Biopic "I Play Rocky" spielt der Schauspieler den jungen Sylvester Stallone (80). Darauf bereitete er sich monatelang mit hartem Box- und Konditionstraining vor. Wie intensiv er tatsächlich für die Kampfszenen trainierte, verriet Regisseur Peter Farrelly kürzlich bei der Samstagsausgabe des Branchenpanels Contenders Film Los Angeles. "Und [Anthony] hat seit einem Jahr Schläge ins Gesicht bekommen, während er boxen lernte", berichtete er laut Deadline. Mit dem Training wollte Anthony den Weg des Hollywoodstars zum "Rocky"-Ruhm möglichst glaubwürdig auf die große Leinwand bringen. Der Film zeigt, wie Sylvester als damals noch unbekannter Schauspieler das Drehbuch zu dem späteren Kinohit schrieb. Im Jahr 1976 übernahm er schließlich selbst die heute berühmte Hauptrolle als Boxer Rocky Balboa.

Doch nicht nur für den Hauptdarsteller wurde das Projekt zum wahren Kraftakt. Laut Peter dauerte es circa eineinhalb Jahre, bis der Film überhaupt auf die Beine gestellt war. In dieser Zeit sei die Produktion wohl dreimal auseinandergebrochen, während das Budget zusätzlich immer weiter gekürzt wurde. Am Ende blieben dem Team nur 34 Drehtage. Zum Vergleich zog der Regisseur das Original heran: "Rocky" sei in 28 Tagen abgedreht worden. Jedoch musste der Film damals nicht extra auf die Optik der 1970er-Jahre getrimmt werden. Wegen der schwierigen Umstände habe Peter zwischenzeitlich sogar ganz kurz davor gestanden, komplett aufzugeben. Umgestimmt hätten ihn letztlich der Einsatz von Drehbuchautor Peter Gamble und Anthonys monatelange körperliche Vorbereitung. Auch der Drehbuchautor nahm sich Sylvester zum Vorbild: Der hatte das "Rocky"-Skript einst in einem dreitägigen Schreibmarathon verfasst. Davon inspiriert stellte der Autor den ersten Entwurf von "I Play Rocky" innerhalb von nur etwa zwei Wochen fertig.

Neben dem Training beschäftigte sich Anthony über Monate intensiv mit Sylvesters damaliger Lebenssituation. Rund einen Monat vor Drehbeginn bekam er schließlich die Gelegenheit, persönlich mit seinem berühmten Vorbild zu sprechen. Trotz seiner umfangreichen Recherche habe ihn das Gespräch sehr nervös gemacht. Besonders wertvoll sei es für ihn persönlich gewesen, aus erster Hand zu hören, wie der Action-Star auf seine Liebe zum Schreiben, die damaligen Verhandlungen und den späteren Erfolg zurückblickt. Schon bei der Präsentation auf dem Toronto International Film Festival sorgte Anthonys Verwandlung für Aufsehen. Deadline zufolge erinnerte er optisch so extrem an den jungen Sylvester, als wäre dieser digital verjüngt worden. Die Geschichte des Films verbindet zwei Ebenen des Außenseitertums: Während Rocky Balboa auf der Leinwand als Underdog kämpft, musste Sylvester selbst darum ringen, sein Drehbuch mit sich in der Hauptrolle ins Kino zu bringen.

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Getty Images Anthony Ippolito bei der Amazon MGM Studios Photo Call zu "I Play Rocky" während der CinemaCon in Las Vegas, April 2026

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Imago Sylvester Stallone am Set von "Rocky", 1976

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