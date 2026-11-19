Sam Heughan (46) hat sein Pärchendebüt auf dem roten Teppich gefeiert! Vor wenigen Tagen fanden in Glasgow die BAFTA Scotland Awards statt, und der Outlander-Star kam nicht allein. An seiner Seite zeigte sich seine Freundin Stephanie Bullock. Für den Schauspieler war es das erste Mal, dass er bei einem solchen öffentlichen Anlass gemeinsam mit seiner Partnerin auftrat. Auf einem Foto, das RTL vorliegt, posieren Sam und die Kanadierin Seite an Seite für die Fotografen. Für das Paar war der gemeinsame Auftritt eine echte Premiere. Bislang hatten sich Sam und Stephanie nämlich nur äußerst selten zusammen in der Öffentlichkeit blicken lassen.

Stephanie ist beruflich als Model und Sängerin tätig. Laut Berichten von US-Medien sollen sie und Sam bereits seit 2025 liiert sein. Schon im April 2026 sollen sie gemeinsam bei der Tartan Day Parade in New York gesichtet worden sein. Der traditionelle Umzug feiert die schottische Kultur und passt somit gut zu Sams enger Verbundenheit mit seiner Heimat. Bei den BAFTA Scotland Awards stand neben seinem Liebesglück auch seine Karriere im Mittelpunkt, wie RTL berichtet. Seine Erfolgsserie "Outlander" wurde für ihren herausragenden Beitrag zum Fernsehen geehrt. Die Auszeichnung nahm der Schauspieler nicht allein entgegen. Gemeinsam mit seinen Serienkollegen Sophie Skelton und John Bell (29) sowie Showrunner Matthew B. Roberts stand er dafür auf der Bühne.

Seit 2014 schlüpfte Sam in "Outlander" in die Rolle des Highland-Kriegers Jamie Fraser. Die Serie verband Elemente aus Historiendrama, Fantasy und Liebesgeschichte und ging im Mai 2026 zu Ende. Caitriona Balfe (47) spielte an seiner Seite dessen große Liebe Claire. In seiner emotionalen Dankesrede blickte der Schauspieler auf die vielen Jahre mit der Serie zurück. "'Outlander' war eines der prägendsten Kapitel meines Lebens. Die Serie hat mir so viel gegeben, nicht nur den Kilt und die rote Perücke, sondern auch unzählige Möglichkeiten, lebenslange Freundschaften und letztlich hat sie mich unglaublich stolz gemacht, Schotte zu sein", erklärte er laut Parade. Ganz verabschieden müssen sich Fans von dem Serienuniversum allerdings nicht. Mit dem Prequel "Outlander: Blood of My Blood" geht die Geschichte weiter. Darin stehen die Liebesgeschichten von Jamies und Claires Eltern im Mittelpunkt.

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Getty Images Sam Heughan bei der Premiere von "Outlander" Staffel 8 in New York

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Landmark Media Press and Picture / ActionPress Sam Heughan und Caitriona Balfe in "Outlander"

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