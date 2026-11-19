Neue Informationen zum Tod von Ken Urker (†34): Der Partner von Gypsy Rose Blanchard (35) ging anscheinend davon aus, Heroin zu nehmen, als er sich am 1. Oktober in seinem Zuhause im US-Bundesstaat Louisiana eine tödliche Drogenmischung spritzte. Das offenbarte nun seine Mutter Raina in einem Interview mit TMZ. Die Ermittler hätten ihr mittlerweile mitgeteilt, dass sich in seinem Körper eine Kombination aus Fentanyl und Medetomidin befunden habe. Bei Medetomidin handelt es sich um ein starkes Beruhigungsmittel, das normalerweise in der Tiermedizin eingesetzt wird. Unter dem Straßennamen Rhino taucht es mittlerweile immer häufiger in Drogen auf. Die Substanz kann den Körper lange sedieren, den Herzschlag verlangsamen und den Blutdruck absacken lassen.

Besonders schwierig ist dabei, dass Medetomidin kein Opioid ist. Naloxon, der Wirkstoff im Notfallmedikament Narcan, kann die Wirkung des Mittels deshalb nicht rückgängig machen. Laut Raina spricht alles dafür, dass ihr Sohn nach einer längeren drogenfreien Zeit einen Rückfall erlitten hatte. Der Gerichtsmediziner habe ihr erklärt, dass ihr Sohn offenbar zum ersten Mal seit Langem wieder zu einer solchen Substanz gegriffen habe. Darauf würden mehrere Hinweise deuten: An seinem Körper seien keine älteren Einstichstellen entdeckt worden. Außerdem sei ein früheres toxikologisches Screening ohne Befund gewesen. Die Behörden hätten ihr sogar gesagt, dass Ken womöglich noch am Leben wäre, wenn er nur Heroin genommen hätte. Im Gespräch mit dem Portal wandte sich die trauernde Mutter auch direkt an Drogendealer. Sie forderte sie eindringlich auf, über die Folgen ihres Handelns nachzudenken. Wer solche Stoffe verkaufe, gefährde das Leben geliebter Menschen, mahnte Raina.

Ken war am 1. Oktober, dem Tag seines 34. Geburtstags, leblos in seinem Bett gefunden worden. Gefunden hatten ihn Gypsys Halbbruder Dylan Blanchard und dessen Frau Anita. Abseits vom Verstorbenen stießen die Einsatzkräfte auf Drogenutensilien und eine Waffe. Das Lafourche Parish Coroner's Office ordnete seinen Tod später offiziell als Unfall ein, der durch eine Mischintoxikation verursacht worden sei. Mit dem Abschluss des Falls waren keine weiteren Ermittlungen mehr geplant. Im TMZ-Interview erzählte seine Mutter jedoch nicht nur von den Ermittlungen, sondern auch von persönlichen Schwierigkeiten, mit denen ihr Sohn in der letzten Zeit vor seinem Tod zu kämpfen gehabt habe. Darüber hinaus äußerte sie sich auch zu dem Streit zwischen ihrer Tochter Autumn und Gypsy.

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Instagram / gypsyrose.insta Gypsy Rose Blanchard postet Bilder von Ken Urker kurz nach seinem Tod.

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Instagram / gypsyrose.insta Gypsy Rose Blanchard mit Ken Urker

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