Khloé Kardashian (42) hat ganz offen über ihre Sexualität gesprochen. In der neuen Folge ihres Podcasts "Khloé in Wonder Land" unterhielt sich die Unternehmerin mit ihrem engen Freund Simon Huck über ihr Liebesleben. Er brachte die Bezeichnung demisexuell ins Spiel und erklärte ihr, was dahintersteckt: "Eine demisexuelle Person kann nur dann romantisch und intim mit jemandem werden, wenn sie zuvor eine emotionale Beziehung aufgebaut hat. Daher ist es für eine demisexuelle Person fast unmöglich, einen One-Night-Stand zu haben. Und ich glaube, dass du das bist." Khloé reagierte zunächst verblüfft: "Ich bin demi? Wow." Lange grübeln musste sie aber nicht, denn kurz darauf gab sie zu: "Ich glaube nicht, dass ich jemals einen One-Night-Stand hatte." Für die Unternehmerin muss demnach zunächst tatsächlich eine emotionale Verbindung entstehen, bevor körperliche Intimität für sie überhaupt infrage kommt. Mit einer unverbindlichen Hookup-Kultur, bei der Nähe ohne tieferes Kennenlernen entsteht, kann Khloé deshalb wenig anfangen.

Obwohl Khloé nach eigener Aussage seit fünf Jahren bewusst kein Date mehr hatte, fehlt ihr körperliche Zuneigung durchaus. Dabei geht es ihr jedoch nicht in erster Linie um Sex. "Was ich eher vermisse … Ich möchte manchmal einfach geküsst werden", erklärte sie im Podcast. Auch Geborgenheit spiele für sie eine große Rolle. "Manchmal vermisse ich einfach eine normale Umarmung, aber von jemandem, von dem man diese Umarmung auch haben möchte", führte sie ihre Sehnsüchte weiter aus. Ein zufälliges Abenteuer mit einem Fremden sei für sie dagegen keine Option. Auch über offene Beziehungen sprach Khloé in der Folge. Gegen solche Regelungen hat Khloé grundsätzlich nichts, sofern sie von Beginn an klar vereinbart wurden. Würde ein Partner das Thema jedoch erst nach sechs Monaten ansprechen, wäre das für sie nicht akzeptabel. Sie möchte von Anfang an selbst in diese Entscheidung einbezogen werden.

Khloé lebt bereits seit mehreren Jahren ohne feste Partnerschaft und konzentriert sich auf ihre beiden Kinder True und Tatum, die sie mit ihrem Ex-Partner Tristan Thompson (35) hat. Bereits Anfang 2026 hatte die Unternehmerin öffentlich gemacht, seit vier Jahren keinen Sex gehabt zu haben. Einen Mann wolle sie derzeit weder in ihrem Leben noch in ihrem Bett. Mit dem Basketballspieler Tristan führte Khloé von 2016 bis 2021 eine wechselhafte Beziehung, die von mehreren Fremdgehskandalen überschattet wurde. Davor war die Unternehmerin mit dem ehemaligen Basketballprofi Lamar Odom (47) verheiratet. Die beiden hatten sich 2009 das Jawort gegeben. Im Jahr 2016 wurde ihre Scheidung schließlich rechtskräftig. Seit dem Ende der Beziehung mit Tristan trat Khloé nicht mehr mit einem festen Partner an ihrer Seite auf. Ihre aktuellen Aussagen machen nun deutlich, dass für sie vor einer neuen körperlichen Annäherung erst Vertrauen und emotionale Nähe entstehen müssten.

Anzeige Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, August 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige