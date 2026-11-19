Anklägerin Mia Latter findet deutliche Worte für Russell Brand (51). Der verurteilte Comedian hatte sich aus dem Gefängnis mit einer Nachricht an die Öffentlichkeit gewandt, in der er erneut seine Unschuld beteuert. Seine Ehefrau Laura Gallacher (39) las die Erklärung in der gemeinsamen YouTube-Sendung "Sunday Service With the Brands" aus einem Notizbuch vor. "Wie ihr wisst, bin ich für die Straftaten, für die ich inhaftiert wurde, nicht schuldig, also geschieht hier etwas Seltsames", hieß es darin. Nur einen Tag später äußerte sich Mia in "The Jeremy Vine Show" bei Channel 5 zu der Botschaft. Dort schilderte sie offen, wie sie die Worte des Briten aufgenommen hatte. "Ich war davon einfach nur verwirrt und schockiert", erklärte sie. Für sie sei Russells Erklärung "eine Beleidigung für all die Frauen, die vor Gericht ausgesagt haben, und eine Beleidigung für die Geschworenen, die ihre Zeit geopfert haben".

Auch im Gespräch mit BBC Radio 4 kritisierte Mia die Erklärung scharf. Eine "christliche Botschaft zusammen mit absoluten Lügen" zu hören, sei "entsetzlich" gewesen, sagte sie. Bei Channel 5 stellte sie zudem infrage, warum YouTube die Veröffentlichung überhaupt zugelassen habe: "Ich habe das Gefühl, dass sie eine gewisse Verantwortung haben, solche Dinge nicht ausstrahlen zu lassen." Inzwischen beschäftigt der Vorfall auch die britische Regierung. Sie prüft, ob Russell mit der über seine Frau verbreiteten Nachricht gegen Gefängnisregeln verstoßen hat. Ein Sprecher des Premierministers bezeichnete den Vorgang als "eindeutig entsetzlich" und kündigte Konsequenzen an, sollte sich ein Regelbruch bestätigen. Häftlinge dürfen sich demnach nur unter außergewöhnlichen Umständen an Medien wenden. Auch eine Umgehung dieser Einschränkungen über Dritte ist verboten. Justizminister Alex Norris bezeichnete die Äußerungen in den sozialen Medien als "völlig inakzeptabel" und betonte: "Gefangenen ist es zu Recht verboten, Erklärungen abzugeben, die Opfer belasten." Über mögliche Folgen entscheidet die Leitung des Gefängnisses HMP Littlehey in Cambridgeshire. Dorthin wurde Russell aus HMP Wandsworth verlegt. Er verbüßt eine Haftstrafe von zehneinhalb Jahren.

Erst vor wenigen Tagen hatte Mia in einem Interview mit The Times auf ihr Recht auf Anonymität verzichtet. Nach ihrer Darstellung kamen sie und Russell zusammen, als sie 16 und er 30 Jahre alt war. Gegen Ende der etwa dreimonatigen Beziehung soll er sie vergewaltigt haben. Der Schauspieler weist diesen Vorwurf zurück. Der Fall war nicht Teil des abgeschlossenen Prozesses, und Mia verfolgt in dieser Angelegenheit auch keine weiteren strafrechtlichen Schritte. Stattdessen setzt sie sich für ein britisches Gesetz ein, das Beziehungen zwischen Erwachsenen und 16- oder 17-Jährigen verbieten soll. Am 5. November hatte eine Jury am Southwark Crown Court Russell in vier von sieben Anklagepunkten schuldig gesprochen. Dabei ging es um eine Vergewaltigung und drei sexuelle Übergriffe auf vier Frauen zwischen 2004 und 2009. In den übrigen drei Anklagepunkten wurde er freigesprochen. Bei der Urteilsverkündung warf Richter Joel Bennathan ihm eine "lässige und arrogante Missachtung" gegenüber Frauen vor, die Nein sagen könnten. Russell hatte während des gesamten Verfahrens darauf bestanden, dass sämtliche sexuellen Kontakte einvernehmlich gewesen seien.

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Getty Images Russell Brand bei seiner Ankunft vor Gericht in London, Oktober 2026

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Getty Images Russell Brand kommt mit seiner Frau Laura und seinem Schwiegervater Bernard Gallacher zum Southwark Crown Court in London

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