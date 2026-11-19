Jennifer Lawrence (36) hat mit ihrem jüngsten Auftritt auf dem roten Teppich für reichlich Gesprächsstoff gesorgt. Am Dienstag besuchte die Schauspielerin die Beauty Inc Awards des Branchenmagazins WWD und präsentierte sich dabei in einem ungewohnten Look. Als Gesicht ihrer eigenen Haarpflegemarke mes° war sie zu dem Event erschienen. Dafür entschied sie sich für eine eng geschnittene Smokingjacke von Dior und einen Minirock aus Federn, wie BuzzFeed berichtet. Im Netz stand allerdings vor allem ihr Gesicht im Mittelpunkt der Diskussionen: Viele Reddit-Nutzer beschrieben ihren Gesichtsausdruck als "überrascht". Offenbar haben zahlreiche Fans den Eindruck, dass die Hollywood-Darstellerin plötzlich ganz anders aussieht. Besonders häufig wurde dabei Bella Hadid (30) genannt. Einige bezeichneten Jennifer sogar als "Kopie" des Models. Andere erkannten in ihren Gesichtszügen auch Ähnlichkeiten mit Bellas Schwester Gigi Hadid (31) und Hailey Bieber (29).

Die Reaktionen auf Jennifers Auftritt fielen teils deutlich aus. "Sie sieht buchstäblich wie ein anderer Mensch aus", schrieb ein Reddit-Nutzer über die Schauspielerin. Ein anderer bezog gleich mehrere Stars in seine Beobachtung ein: "Es ist, als ob sie alle versuchen, wie die gleiche Person auszusehen." Noch deutlicher äußerte sich ein weiterer User: "Ich habe das Gefühl, gesichtsblind zu sein, wenn ich sie ansehe. Als würde ich Gigi Hadid, Hailey Bieber, Jennifer Lawrence und irgendein neues Gesicht sehen, das ich nicht benennen kann." Am häufigsten verglichen die Kommentatoren sie jedoch mit Bella. "Ich möchte einfach wissen, warum sie auf dem roten Teppich ständig ein Bella-Hadid-Gesicht macht", lautete eine der Reaktionen.

Die Spekulationen über Jennifers Aussehen sind allerdings nicht neu. Bereits in der Vergangenheit wurde ihr verändertes Erscheinungsbild immer wieder diskutiert, etwa nach Auftritten auf dem roten Teppich oder professionellen Fotoshootings. Einige Nutzer sprachen dabei sogar von einem völlig "neuen Gesicht" der Schauspielerin, wie BuzzFeed berichtet. Erst einen Tag vor den Beauty Inc Awards war Jennifer in New York unterwegs gewesen. Dort besuchte sie die prominent besetzte Premiere von "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping". Die aktuellen Bilder von dem Beauty-Event haben die bereits bestehende Diskussion im Netz nun erneut angefacht.

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Getty Images Jennifer Lawrence bei den WWD Beauty Inc Awards 2026 im Lavan Midtown in New York

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Getty Images Bella Hadid, Januar 2026

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