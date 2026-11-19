Nicholas Hoult (36) sorgt derzeit mit einem Clip vom roten Teppich für viel Mitgefühl im Netz. Kurz nachdem Robert Pattinson (40) als neuer James Bond verkündet wurde, tauchte ein Video von der New Yorker Premiere von Nicholas' aktuellem Film "How to Rob a Bank" erneut auf. Darin wird der Schauspieler im Beisein seines Co-Stars Pete Davidson (33) auf die begehrte 007-Rolle angesprochen. Der 36-Jährige reagiert zunächst nicht, senkt den Blick und wirkt sichtlich geknickt. Stattdessen ergreift Pete das Wort und scherzt im Gespräch mit E! News: "Ich werde das beantworten. Ich werde es. Plottwist. Ich werde der erste amerikanische James Bond." Anschließend stärkt der Comedian seinem Kollegen den Rücken: "Nein, wenn es jemand bekommen sollte, dann der Typ neben mir, und wir drücken ihm alle die Daumen. Er ist der beste Mann für den Job. Also, ja." Auf X verbreitet sich die Szene inzwischen rasant. Mehr als 1,9 Millionen Mal wurde sie bereits angesehen. Zahlreiche Fans zeigen angesichts von Nicholas' zurückhaltender Reaktion Mitgefühl mit ihm.

Das Interview wurde nur wenige Tage vor der offiziellen Bekanntgabe aufgezeichnet, dass Robert in die Fußstapfen von Daniel Craig (58) tritt. Dieser hatte sich bereits 2021 von seiner Rolle als 007 verabschiedet. Anfang November sollen sowohl Nicholas als auch Robert kurzfristig zu Probeaufnahmen eingeladen worden sein. Wie The Hollywood Reporter berichtet, informierte Produzentin Amy Pascal (68) die übrigen Kandidaten allerdings erst am Sonntag persönlich über die Entscheidung. Am selben Tag bot Regisseur Denis Villeneuve (59) Robert die Rolle offiziell an. Ob Nicholas bei der Premiere also bereits Bescheid wusste, ist unklar. Viele Fans deuten seinen gesenkten Blick und sein verschwundenes Lächeln dennoch als Hinweis darauf, dass er eine Absage zumindest geahnt haben könnte. In seinem Statement zur Besetzung fand Denis auch anerkennende Worte für die anderen Anwärter: "Wir waren von außergewöhnlichem Talent umgeben, aber es kann nur einen 007 geben."

Für Nicholas ist es nicht das erste Mal, dass er bei der Besetzung einer großen Rolle gegen Robert den Kürzeren zieht. Bereits 2019 standen beide in der engeren Auswahl für die Rolle des Bruce Wayne in Matt Reeves' (60) Film "The Batman". Am Ende fiel die Entscheidung auf Robert. Später beschrieb Nicholas diese Niederlage als einen "emotionalen Schlag". Schon vor seinem eigenen Vorsprechen hatte er Berichte mitbekommen, denen zufolge Robert praktisch bereits als Batman feststand. Dennoch zollte er seinem Konkurrenten offen Respekt. "Ich glaube letztlich nicht, dass ich es so gut gemacht hätte wie er", räumte er 2023 gegenüber GQ España ein. Neben Nicholas wurden zuletzt unter anderem auch Callum Turner (36), Josh O'Connor (36) und Jack Lowden (36) als mögliche Kandidaten für die Bond-Rolle gehandelt. Josh soll sich allerdings selbst aus dem Rennen genommen haben. Der Grund dafür sollen mögliche Auswirkungen der prominenten Aufgabe auf sein Privatleben gewesen sein.

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Getty Images Nicholas Hoult, Schauspieler

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Imago Pete Davidson und Nicholas Hoult bei der New Yorker Premiere von "How To Rob A Bank", November 2026

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