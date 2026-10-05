Anne Hathaway brachte heiße "Verity"-Szene ins Spiel

Eine der aufsehenerregendsten Sequenzen des neuen Psychothrillers "Verity" geht auf das Konto von Anne Hathaway (43) selbst. Wie die Schauspielerin dem Magazin People verriet, stammte die Idee für den erotischen Moment mit ihrer Kollegin Dakota Johnson (37) von ihr. In der Szene verschwimmen die Grenzen zwischen den beiden Figuren: Lowen Ashleigh, verkörpert von Dakota Johnson, erlebt eine intime Begegnung mit Jeremy, die in ihrer Vorstellung plötzlich zu einem Moment mit der Bestsellerautorin Verity Crawford wird. Die Idee für diese ungewöhnliche Wendung entstand allerdings nicht am Set, sondern ganz unspektakulär zu Hause. "Ich glaube, ich habe gerade abgewaschen, als mir diese Szene in den Sinn kam, und dann habe ich sie Michael vorgeschlagen", erzählte Anne über den Moment, in dem sie Regisseur Michael Showalter ins Boot holte. Anders als zunächst dargestellt, war die Sequenz damit also keineswegs spontan improvisiert, wie Female First berichtet.

Ausgangspunkt für Annes Idee war die starke Fixierung von Dakotas Figur auf Verity. Lowen wolle der Bestsellerautorin immer ähnlicher werden – aus dieser Besessenheit und ihrem Verlangen heraus entwickelte sich die ungewöhnliche Szene. Ein Detail ergab sich allerdings erst während des Drehs: Beim letzten Take forderte Regisseur Michael Showalter Dakota spontan dazu auf, zu schreien. Die Schauspielerin habe zunächst ungläubig reagiert, das Kommando dann aber umgesetzt – mit einem Ergebnis, das ihre Kollegin bis heute begeistert. "Sie stieß diesen Schrei aus. Ich war direkt bei ihr, als sie es tat, und es war einer der coolsten und besten Schreie, die ich je erlebt hatte", schwärmte Anne gegenüber dem Magazin People. Für sie zähle Dakotas Darbietung zu den besten Filmschreien überhaupt. Auch im fertigen Film wirke der Moment großartig, betonte die Schauspielerin.

In dem Film "Verity" verkörpert Anne Hathaway die erfolgreiche Autorin Verity Crawford, während Dakota Johnson als Schriftstellerin Lowen Ashleigh zu sehen ist. Lowens wachsende Fixierung auf Verity bildet den Ausgangspunkt für die Sequenz. Hathaway und Johnson überlegten, Verity während Lowens intimer Begegnung mit Jeremy auftauchen zu lassen. Dakota habe anschließend selbst vorgeschlagen, sich auf den Schoß ihrer Kollegin zu setzen und sie zu küssen. Regisseur Michael Showalter bezeichnete den Moment als sexy, erotisch und bewusst grenzüberschreitend, schließlich greife Lowen unmittelbar nach dem, was sie begehre. Während sich auf der Leinwand also eine ungewöhnliche Dynamik zwischen den Figuren entwickelt, steht für Anne Hathaway auch privat eine besondere Zeit bevor: Die Schauspielerin, die bereits zweifache Mutter ist, erwartet derzeit ihr drittes Kind.

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Getty Images Anne Hathaway bei der New Yorker Premiere von Amazon MGM Studios' "Verity" im AMC Lincoln Square 13

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Getty Images Josh Hartnett, Dakota Johnson und Anne Hathaway bei der New Yorker Premiere von Amazon MGM Studios' "Verity" im AMC Lincoln Square 13

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Getty Images Bei der Moncler Fifth Avenue Flagship-Eröffnung in New York: Anne Hathaway am 10. September 2026

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