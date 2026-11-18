Anne Hathaway (44) ist offenbar zum ersten Mal Mutter einer Tochter geworden! Verraten hat das ausgerechnet Kostümdesignerin Molly Rogers, die das Geschlecht des Babys kurz nach der Geburt öffentlich gemacht zu haben scheint. In ihrer Instagram-Story teilte sie das Foto eines Teddybären und gratulierte der frischgebackenen Dreifachmama. Dazu fand sie eindeutige Worte: "Herzlichen Glückwunsch an die stolze Mama und ihren Familienzuwachs… Ein kleines Mädchen", schrieb Molly zu dem Bild. Für Anne und ihren Ehemann Adam Shulman (45) ist es das dritte gemeinsame Kind. Das Paar hat bereits die beiden Söhne Jonathan Shulman und Jack Shulman. Sollten die Worte der Kostümdesignerin zutreffen, dürfen sich die Jungen nun über eine kleine Schwester freuen. Von Anne oder Adam gibt es bislang allerdings keine öffentliche Bestätigung zur Geburt oder zum Geschlecht des Babys.

Dass Anne erneut Mutter geworden ist, war zuvor durch Aufnahmen bekannt geworden, die TMZ vorliegen. Darauf ist zu sehen, wie die Schauspielerin am Dienstag gemeinsam mit einer Freundin durch New York spaziert. Das Neugeborene trug sie dabei in einer Trage bei sich. Die Hollywood-Darstellerin wirkte bei dem Ausflug strahlend. Anne und Adam selbst haben sich bisher weder zur Geburt noch zum Geschlecht ihres Babys öffentlich geäußert. Ihre dritte Schwangerschaft hatte die Oscar-Preisträgerin im Juni mit einem Instagram-Video bestätigt. Davor hatte sie ihren Babybauch während einer weltweiten Pressetour noch verborgen gehalten. Bei der Weltpremiere des Films Die Odyssee im Juli setzte die Schauspielerin ihre Schwangerschaft dann jedoch ganz bewusst in Szene. In einer trägerlosen Tüllrobe präsentierte sie sich auf dem roten Teppich und legte ihre Hände immer wieder liebevoll auf ihren Bauch. Nähere Einzelheiten über den erwarteten Nachwuchs behielten Anne und Adam während der Schwangerschaft für sich.

Schon zwei Monate zuvor hatte Anne von einer ungewöhnlichen Schwangerschaftserfahrung berichtet. In "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" erzählte sie von ihrem extrem empfindlichen Geruchssinn. "Das Verrückte am Geruchssinn in der Schwangerschaft ist: Man riecht die Zeit", erklärte sie. Bestimmte Düfte hatten bei ihr sogar Erinnerungen an längst vergangene Jahrzehnte geweckt. "Man riecht nicht nur diesen Sommer. Man riecht sie alle. Ein paar andere Sommer. Ich bin in die Achtziger zurückgereist", schilderte Anne. Auf Pressetouren hatte diese besondere Empfindlichkeit allerdings ihre Schattenseiten gehabt. In Hotels nahm Anne Mülltonnen und Küchen besonders deutlich wahr. Im Aufzug konnte sie sogar die bestellten Zimmerservice-Gerichte anderer Gäste erschnuppern. Auch Parfüms und Aftershaves hatten ihr zugesetzt. Selbst Umarmungen mit geliebten Menschen lösten gelegentlich einen Würgereiz aus.

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Getty Images Anne Hathaway bei der New Yorker Premiere von Amazon MGM Studios' "Verity" im AMC Lincoln Square 13

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Getty Images Adam Shulman und Anne Hathaway bei der Eröffnung des Moncler-Flagshipstores an der Fifth Avenue in New York City

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