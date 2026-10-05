Auf dieser Plattform sucht Anne Wünsche nach Traummann

Die Suche nach der großen Liebe gestaltet sich für Anne Wünsche (35) offenbar schwieriger als gedacht. Nachdem ihre letzte Romanze bereits nach einem Monat scheiterte, versucht es die Dreifachmama nun auf einem neuen Weg. Eigentlich hätte die Social-Media-Bekanntheit ihr Glück gerne auf der exklusiven Datingplattform Raya versucht, auf der sich vor allem Promis tummeln. Dort wurde sie bislang allerdings schlicht nicht reingelassen. "Ich stehe seit einem Jahr auf der Warteliste von Raya", verriet sie jetzt gegenüber RTL. Bis sie dort tatsächlich einen Account bekommt, sucht Anne deshalb nun über die App Hinge nach einem Mann, der wirklich zu ihr passt. Ihren Wunsch nach einer festen Beziehung hat sie jedenfalls nicht aufgegeben: "Ich suche immer noch und möchte die Hoffnung nicht aufgeben, irgendwann wirklich auf Mr. Right zu treffen."

Wer bei Anne landen will, muss allerdings mehr mitbringen als nur nette Komplimente. Die Influencerin legt großen Wert auf Eigeninitiative und darauf, dass Worten auch Taten folgen. "Will er mich, muss er mir das auch zeigen", machte sie gegenüber RTL deutlich. Die aktuelle Datingwelt empfindet die Berlinerin dagegen als ziemlich ernüchternd: "Ich habe das Gefühl, Dating ist einfach schwierig geworden. Männer geben sich absolut keine Mühe mehr, eine Frau zu erobern." Auch ein eigenes Datingformat mit dem Titel "Anne sucht Mann" brachte ihr bislang nicht den erhofften Partner. Rund 550 Männer sollen sich damals beworben haben, doch laut RTL fand ihr Team keinen Kandidaten, der wirklich zu ihr passte.

Dabei hatte Anne erst Mitte September öffentlich gemacht, auf Mallorca einen Mann kennengelernt zu haben. Anfangs schien der Kontakt vielversprechend, doch eine feste Beziehung entwickelte sich daraus nicht. Nach eigener Aussage musste Anne sämtliche Treffen selbst organisieren und den Kontakt am Laufen halten. Von ihrem Gegenüber seien dagegen kaum konkrete Schritte gekommen, weshalb sie schließlich einen Schlussstrich zog. "Also hab ich nach einem Monat die Reißleine gezogen, denn ich bin eine Frau und will auch so behandelt werden", schilderte sie gegenüber RTL. Ob Anne ihren "Mr. Right" nun auf Hinge findet oder vielleicht doch noch den Zugang zu Raya bekommt, bleibt abzuwarten.

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Imago Anne Wünsche bei einer Geburtstagsfeier im Ballhaus Berlin am 10.08.2026

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Instagram / annewuensche.backup Anne Wünsche, OnlyFans-Star

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Instagram / anne.wuensche.offiziell_ Anne Wünsche, Influencerin