Ohne Datingapp: So lernte Anne Wünsche neuen Mann kennen

Anne Wünsche (35) datet einen neuen Mann. Ihn hat die Erotik-Content-Influencerin diesmal ohne die Hilfe einer App gefunden. "Kennengelernt habe ich ihn auf der Netstarsparty nach der VENUS im VIP-Bereich", plaudert sie im Interview mit Promiflash aus. Fast wäre das erste Aufeinandertreffen nach der Erotikmesse aber ins Wasser gefallen. Anne erinnert sich: "Eigentlich wollte ich nach Hause, weil wir Sonntag noch Messe hatten und die Tage anstrengend waren." Einer Freundin zuliebe blieb die Schauspielerin aber noch – und das lohnte sich direkt.

"Meine Freundin hatte aber ihren letzten Partyabend, bevor sie nach Zypern auswandert, und wollte deshalb gern noch bleiben. Also bin ich auch geblieben", erzählt Anne im Promiflash-Interview und schwärmt von dem, was sie dann erspähte: "Und plötzlich saß er da: groß, blond, blaue Augen." Zwischen den beiden funkte es direkt: "Wir haben uns noch am selben Abend geküsst und er kaufte mir einen kleinen Strauß weißer Rosen." Dabei fällt ihr Flirt nicht unbedingt in Annes Beuteschema: "Ich weiß nicht, wieso ich ausgerechnet ihn so toll fand, weil ich eigentlich total auf Südländer stehe."

Mehr passierte zwischen der Familienmutter und ihrem neuen, deutlich jüngeren Datingpartner nicht an besagtem Abend. Am Tag darauf gab es aber direkt das nächste Aufeinandertreffen. Anne verrät gegenüber Promiflash: "Am Sonntag kam er noch mal auf die Messe an meinen Stand, damit wir uns noch mal sehen können. Das fand ich schon ganz süß." Die VENUS fand Mitte Oktober statt. Seither texten die Turteltauben fleißig. Ein nächstes Rendezvous steht ebenfalls schon auf dem Plan – und zwar schon kommende Woche. "Wir sind täglich in Kontakt, er schreibt mir jeden Morgen als Erstes und am Montag kommt er zu mir auf die Insel", betont Anne.

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

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Steffen Hafenmayer Anne Wünsche auf der VENUS, 2026

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