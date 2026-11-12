Noch nicht jetzt: Anne Wünsche erwägt Adoption eines Kindes

Anne Wünsche (35) kann sich vorstellen, ihre Familie eines Tages noch einmal zu vergrößern, und zwar durch eine Adoption. Im Moment kommt das für die dreifache Mutter allerdings noch nicht infrage. Wie der Social-Media-Star kürzlich in einem Twitch-Stream verriet, denkt Anne dabei eher an einen Zeitpunkt in fernerer Zukunft. Erst in den kommenden fünf oder sechs Jahren könnte es so weit sein. Ihr Ziel wäre es dann, einem Kind mit einer schwierigen Vorgeschichte ein neues Zuhause zu schenken. Vor ihren Zuschauern sprach sie offen über diese Überlegung: "Ich kann mir auch vorstellen – jetzt nicht, aber so in fünf, sechs Jahren – ein Kind zu adoptieren. Was ein schei* Leben hatte, um ihm ein schönes zu geben." Konkrete Pläne gibt es also noch nicht. Die Idee, einem Kind aus schwierigen Verhältnissen einen besseren Start zu ermöglichen, zieht die Influencerin aber durchaus in Betracht.

Eine Sache machte Anne während ihres Livestreams jedoch unmissverständlich deutlich: Ein weiteres eigenes Kind möchte sie nicht bekommen. "Ich möchte nur kein eigenes mehr bekommen, aus meinem eigenen Bauch", betonte sie. Auf die Nachfrage eines Zuschauers ging die Influencerin näher auf ihre Beweggründe ein. Sie erklärte, dass sie weder erneut schwanger werden noch einmal komplett von vorne anfangen möchte. Dazu gehören für sie auch die vielen schlaflosen Nächte, die mit einem Neugeborenen verbunden sind. "Ich kann mir nicht vorstellen, noch mal schwanger zu sein. Noch mal bei null anzufangen, die ganzen schlaflosen Nächte – ich will das nicht. Ich will nicht, dass ein Kind bei mir rauskommt, ich will nicht, dass mein Bauch wieder dick ist", erklärte Anne. Dabei verwies sie auch auf ihre bisherigen Erfahrungen: "Ich habe das jetzt dreimal gemacht, das reicht. Ein viertes Kind von einem vierten Mann kann ich mir nicht vorstellen." Damit fand sie in dem Stream deutliche Worte zu ihrer Familienplanung.

Auch in Sachen Liebe hatte Anne zuletzt über ihre Zukunft nachgedacht – und dabei eine Enttäuschung erlebt. Wie sie vor zwei Wochen gegenüber Tag24 erzählt hatte, war ihr jüngster Flirt nach knapp zwei Wochen schon wieder vorbei gewesen. Kennengelernt hatte sie den Mann Ende August über die Dating-App Hinge. Schnell waren sogar gemeinsame Urlaubspläne entstanden. Doch aus Annes Sicht waren den großen Worten zu wenige Taten gefolgt. "Das ist ein typischer Mann, der viel redet, aber dann steckt nichts dahinter", hatte sie erklärt. Das Verhalten ihres Datingpartners hatte sie als "Love Bombing" bezeichnet.

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Instagram / anne.wuensche.offiziell_ Anne Wünsche, Influencerin

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