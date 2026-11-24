Anne Wünsche (35) muss sich mit ihrer geplanten Operation noch etwas gedulden, allerdings aus freien Stücken. Die Entfernung ihrer Gebärmutter sollte ursprünglich noch in diesem Jahr stattfinden, doch nun hat die Influencerin den Eingriff auf 2027 verschoben. Die Planänderung machte sie jetzt in ihrem aktuellen Wochenupdate auf Instagram öffentlich. Der Grund dafür überrascht: Schuld ist nämlich das Wetter in Deutschland. Die derzeitige Kälte hält Anne offenbar davon ab, sich noch 2026 unters Messer zu legen. In ihrer Story brachte sie das ohne Umschweife auf den Punkt: "Lasse meine Gebärmutter doch erst 2027 entfernen, weil mir Deutschland einfach zu kalt ist. Kein Bock." Wann genau die Operation stattfinden soll, ließ die Social-Media-Bekanntheit dabei offen.

An ihrem grundsätzlichen Vorhaben hat sich jedoch nichts geändert. Anne will sich die Gebärmutter weiterhin entfernen lassen, allein der Zeitpunkt für den Eingriff verschiebt sich nach hinten. So flapsig ihre Begründung mit dem kalten Wetter auch klingen mag, hinter der geplanten Operation steckt eine ernste gesundheitliche Vorgeschichte. Die Influencerin leidet bereits seit Jahren an Adenomyose. Dabei handelt es sich um eine chronische Erkrankung, bei der Gewebe, das der Gebärmutterschleimhaut ähnelt, in die Muskelschicht der Gebärmutterwand hineinwächst. Die Beschwerden können den Alltag der Betroffenen stark belasten. Anne hatte ihre gesundheitlichen Probleme in der Vergangenheit bereits öffentlich thematisiert und darüber gesprochen, wie sehr die Erkrankung ihr Leben beeinträchtigt.

Über viele Jahre hinweg hatte die dreifache Mutter durch die Erkrankung große Beschwerden. Besonders in der Zeit um ihren Eisprung hatte Anne mit starken Schmerzen und extremen Blutungen zu kämpfen. Doch nicht nur das: Die Adenomyose wirkte sich auch auf ihr Liebesleben aus. Zeitweise war es für die Influencerin kaum möglich, Geschlechtsverkehr zu haben, da sie dabei unter starken Schmerzen am Muttermund litt. Die anhaltenden körperlichen Belastungen gaben schließlich den Ausschlag für ihre weitreichende Entscheidung. Anne entschloss sich, ihre Gebärmutter entfernen zu lassen. Ihre Familienplanung hat sie mit ihren drei Kindern bereits abgeschlossen.

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

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Instagram / annewuensche.backup Anne Wünsche, Juli 2026

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