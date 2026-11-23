Mit der großen Liebe will es bei Anne Wünsche (35) einfach nicht klappen: Die Influencerin ist weiterhin Single. Erst vor Kurzem hatte sie ihren Fans noch verraten, dass sie einen neuen Mann kennengelernt hat. Doch aus der vielversprechenden Bekanntschaft wurde nun offenbar doch nichts. In ihrem wöchentlichen Update auf Instagram machte Anne jetzt kurzen Prozess und verkündete ernüchtert: "Vorbei mit der Kennenlernphase. Hat wieder nicht gepasst. Weiterhin Single." Besonders ärgerlich: Für den Geburtstag ihres Dates hatte die Influencerin bereits eine Überraschung geplant und sogar ein Hotelzimmer gebucht. Statt eines romantischen Ausflugs zu zweit trat sie die Reise nun kurzerhand allein an.

In ihrer Instagram-Story meldete sich Anne bereits auf dem Weg ins Hotel bei ihrer Community und erklärte, warum aus der Bekanntschaft nichts geworden ist: "Wie das Leben nun mal spielt: Wir passen nicht zusammen und haben uns entschieden, den Weg nicht weiterzugehen", berichtete sie. Dass sie von der erneuten Enttäuschung alles andere als begeistert ist, machte die dreifache Mutter ebenfalls deutlich. "So langsam hab ich aber auch die Schnauze voll von Männern mit leeren Versprechungen und Worten." Was genau zwischen ihr und ihrem jüngsten Flirt vorgefallen ist, wollte Anne allerdings nicht verraten.

Dabei hatte das Kennenlernen zunächst unter vielversprechenden Umständen begonnen. Anne war dem Mann im VIP-Bereich der Netstarsparty begegnet, die im Anschluss an die Erotikmesse Venus stattfand. Dass die beiden überhaupt aufeinandertrafen, war allerdings eher einem Zufall zu verdanken. Nach den anstrengenden Messetagen wollte die Influencerin eigentlich schon nach Hause fahren. Eine Freundin überredete sie jedoch, noch etwas länger auf der Party zu bleiben. Anne ließ sich schließlich darauf ein und lernte dort ihren späteren Flirt kennen. Aus dem zufälligen Kennenlernen ist nun aber keine Liebesgeschichte geworden.

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, November 2025

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Steffen Hafenmayer Anne Wünsche auf der VENUS, 2026

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