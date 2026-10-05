Aus diesem Grund möchte Fynn Kliemann keine eigenen Kinder

Eigene Kinder? Für Fynn Kliemann (38) kommt das absolut nicht infrage. Im Podcast "1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit" sprach der Social-Media-Star mit Frieda Lewin ganz offen über seine – nicht vorhandene – Familienplanung und machte dabei keinen Hehl aus seiner Haltung. Auf die direkte Frage, ob er sich Nachwuchs wünsche, antwortete Fynn schlichtweg mit einem kurzen "Nee". Als wesentlichen Grund nannte der Musiker seine ausgeprägte Geräuschempfindlichkeit: Kinderlärm und die damit verbundene Unruhe setzen ihm extrem zu. "Weil bei mir zu Hause, als ich aufgewachsen bin, war die ganze Zeit Alarm", schilderte Fynn im Gespräch, um seine heutige Einstellung zu begründen.

Neben ihm und seinen zwei leiblichen Brüdern lebten früher regelmäßig Pflegekinder bei der Familie, entsprechend groß war der ständige Trubel im Elternhaus. Als Frieda einwarf, dass auch in seinem heutigen Unternehmerleben permanent viel los sei, konterte Fynn direkt: Die geschäftliche Hektik könne er selbst steuern – den Lärm eines Kindes hingegen keinesfalls. Dass er Kinder grundsätzlich nicht mag, bedeutet seine klare Haltung aber nicht. Im Freundeskreis übernimmt Fynn mit großer Freude die Rolle des lässigen Onkels für die Kleinen. "Ich finde das richtig cool in der Dosierung", betonte Fynn bezüglich der gemeinsamen Zeit mit den Kids seiner Weggefährten.

Auch abseits der Babyfrage hat sich im Privatleben des Tausendsassas, der während der Corona-Pandemie wegen eines mehr als fragwürdigen Maskendeals in Verruf geraten war, einiges verändert. Nach der Trennung von seiner langjährigen Partnerin Franzi Mulder ist Fynn inzwischen mit der Moderatorin Yara Hoffmann liiert. Seine Ex-Partnerin Franzi sorgte nach dem Beziehungs-Aus unterdessen für Spekulationen im Netz, als sie ein mysteriöses Foto vom Flughafen teilte. Neben ihrem Koffer waren auf der Aufnahme lediglich die Beine einer unbekannten Begleitung zu sehen – wer an ihrer Seite reiste, behielt Franzi jedoch strikt für sich.

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Imago Fynn Kliemann in Berlin, 2025

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fimbim Unternehmer Fynn Kliemann mit Moderatorin Yara Hoffmann, März 2026

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tidyniceandneat Influencer Fynn Kliemann mit Franzi Mulder in Bad Bentheim, Juli 2017