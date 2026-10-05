Fan platzt bei Benson Boone in peinlichen Klo-Moment

Benson Boone (24) hat eine Anekdote ausgepackt, die ihm offenbar bis heute nachhängt. In einer Vorschau auf seinen Auftritt im Podcast "Life Uncut" erzählte der Sänger von einem besonders unangenehmen Moment bei einem seiner Konzerte. Backstage hatte Benson aus unbekannten Gründen keine eigene Toilette und nutzte deshalb kurzerhand die Sanitäranlagen, die auch dem Publikum offenstanden. Dass dort jederzeit Konzertbesucher auftauchen konnten, war ihm offenbar nicht bewusst. Am Urinal zog er seine Hose dann komplett bis zu den Knöcheln herunter – ein ungewöhnlicher Running Gag, den er mit seinen Freunden pflegt. Normalerweise reiche es schließlich, einfach den Reißverschluss zu öffnen, wie Benson selbst schmunzelnd erklärte. Während der "Beautiful Things"-Interpret bereits halbnackt urinierte, betrat plötzlich ein Fan den Raum. Benson hielt den Neuankömmling zunächst für einen seiner Kumpels und machte sich deshalb nicht die Mühe, sofort zur Seite zu schauen, wie Female First berichtet.

Erst als der Besucher hinter ihm hörbar nach Luft schnappte, dämmerte dem Musiker, dass er gerade von einem Fremden mit heruntergelassener Hose erwischt worden war. "Oh mein Gott. Hi. Oh! Wow. Hi. Äh, oh mein Gott", stotterte er, als er sich umdrehte – so schilderte er die Szene im Podcast "Life Uncut". Sein Gegenüber erkannte ihn offenbar auf Anhieb und rief: "Oh mein Gott, du bist Benson Boone!" Der Sänger bestätigte das und hielt trotz der misslichen Lage Smalltalk: "Ja, das bin ich tatsächlich. Kommst du zur Show?" Der Besucher antwortete begeistert mit "Ja!" Einfach abbrechen konnte der Grammy-Nominierte die Situation übrigens nicht – das wäre, wie er erklärte, schmerzhaft gewesen, wie Just Jared berichtet. Wann genau und bei welchem Konzert es zu der kuriosen Begegnung kam, verriet Benson allerdings nicht.

Wie eng Benson Boone mit seinen Fans verbunden ist, zeigte sich zuletzt auch nach dem Abschluss des US-Abschnitts seiner "Wanted Man Tour". Insgesamt 35 Konzerte umfasste die Tournee, die am 9. September in Sacramento endete, wie US Weekly berichtet. Im vergangenen Monat wandte sich der Musiker zudem mit persönlichen Worten auf Instagram an seine Fangemeinde. "Booners. Danke für immer für die Erinnerungen, die ihr in mein Leben bringt. Ihr bedeutet mir die Welt", schrieb er dort. Und weiter: "Ich werde immer für euch da sein, so wie ich weiß, dass ihr für mich da sein werdet. Ich liebe euch mehr, als ihr ahnt, und ich kann es kaum erwarten, euch wiederzusehen. Bis zum nächsten Mal." Mit dem Spitznamen "Booners" spricht der Sänger seine Unterstützer immer wieder direkt an.

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Getty Images Sänger Benson Boone war zu Gast bei den Grammy Awards 2025 in L.A.

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Getty Images Benson Boone beim Coachella, 2025

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Getty Images Benson Boone beim iHeartRadio z100's Jingle Ball 2024 in New York