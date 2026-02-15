Benson Boone spricht über seine Auszeit und Kollaborationen

Nach dem Celebrity Flag Football Game anlässlich des Super Bowl LX gab sich Sänger Benson Boone (23) ganz entspannt und plauderte offen über mögliche Musikprojekte. Der Grammy-nominierte Künstler, der mit seinem Hit "Beautiful Things" weltweiten Erfolg feierte, enthüllte dabei seine Traumkollaborationen. Ohne zu zögern nannte Benson im Gespräch mit BuzzFeed Olivia Rodrigo (22) als absolute Wunschpartnerin. Darüber hinaus zeigte er sich begeistert von RnB-Sänger Leon Thomas: "Er ist unglaublich. Ich habe ein bisschen angefangen, in die RnB-Welt einzutauchen."

Der junge Musiker berichtete außerdem, dass er sich zuletzt eine wohlverdiente Auszeit genommen habe. "Ich habe einfach mal für zwei Monate eine Pause von der Musik gemacht", erzählte er. In dieser Zeit sei er durch Europa gereist und habe das Handy bewusst zur Seite gelegt. Auf seiner Reise zog es ihn unter anderem nach Italien, Norwegen und in die Niederlande, wo er die Natur genoss und Snowboarden ging. Es sei ihm wichtig gewesen, einmal abzuschalten und sich ganz auf das Leben abseits der Musik zu konzentrieren.

Benson scheint unterdessen auch privat seine Balance zu finden. Während seiner bisherigen Tourneen zeigte er sich stets in Topform und begeisterte Fans nicht nur mit seinem Gesang, sondern auch durch seinen durchtrainierten Look. Besonders in den sozialen Netzwerken sorgt der Sänger immer wieder mit sportlichen Schnappschüssen für Aufsehen, die auch seine Leidenschaft für Fitness verdeutlichen. Und falls es mit der Musikkarriere irgendwann nicht mehr so gut laufen sollte, würde der sportliche Sänger bestimmt auch auf dem Footballfeld eine gute Figur machen. "Safety oder Wide Receiver, hundertprozentig", sagte er lachend über seine Traumpositionen in der NFL.

Getty Images Benson Boone im Mai 2025 bei den AMAs in Las Vegas

Getty Images Olivia Rodrigo beim Glastonbury Festival 2025

Instagram / bensonboone Benson Boone mit seinem Kumpel Dawson Wills, Oktober 2025.

