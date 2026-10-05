Fans jubeln: Dua Lipa plant wohl große Welttournee für 2027

Für Dua Lipa (31) könnte 2027 ein großes Tourjahr werden. Wie The Sun berichtet, soll die Sängerin eine weitere Welttournee planen, die sie erneut in große Stadien führen könnte. Für den kommenden Sommer werden dem Bericht zufolge mehrere Auftritte in britischen Stadien ins Auge gefasst. Die geplante Tour soll zeitlich mit dem vierten Studioalbum der 31-Jährigen zusammenfallen, das bislang offiziell noch nicht angekündigt wurde. Entgegen der zuletzt kursierenden Gerüchte soll die erste Single daraus laut The Sun allerdings erst 2027 erscheinen.

Für die Fans dürfte damit einiges bevorstehen. Ein Insider erklärte gegenüber The Sun: "Das nächste Jahr wird für Dua riesig. Sie wird nicht nur ihr viertes Album veröffentlichen, sondern plant außerdem eine weitere gewaltige Stadiontournee." Noch sei allerdings vieles offen: "Im Moment stehen die genauen Termine und Veranstaltungsorte noch nicht fest, aber am wahrscheinlichsten wäre eine Rückkehr nach Wembley." Festivals oder die Konzertreihe British Summer Time im Hyde Park seien dagegen nicht vorgesehen. Stattdessen deuteten die bisherigen Pläne auf Wembley oder das Tottenham Hotspur Stadium hin. Damit könnte Dua an den Erfolg ihrer "Radical Optimism Tour" anknüpfen. Zwischen 2024 und 2025 absolvierte die Sängerin 81 Konzerte und erreichte über 13 Monate hinweg insgesamt 1,8 Millionen Fans. An den Abendkassen nahm die Tour rund 161 Millionen Pfund ein, umgerechnet etwa 185 Millionen Euro. Im Juni 2025 füllte Dua zudem jeweils an zwei Abenden das Wembley-Stadion in London und das Anfield-Stadion in Liverpool.

Nach ihrer Hochzeit mit Schauspieler Callum Turner (36) hielt sich Dua Lipa zuletzt weitgehend aus dem Rampenlicht zurück. Wie The Sun berichtet, konzentrierte sich die Sängerin seit der Trauung im Mai 2026 auf die erste Zeit ihrer Ehe. Am vergangenen Wochenende meldete sie sich allerdings auf der Bühne zurück: Bei Shakiras (49) Konzertreihe in Madrid sang sie gemeinsam mit der Kolumbianerin deren Hit "Antología" aus dem Jahr 1995. Die Show wurde weltweit im Livestream von Amazon Music übertragen. Dua und Callum hatten zunächst in der Londoner Marylebone Town Hall standesamtlich geheiratet, bevor wenige Wochen später eine größere Feier auf Sizilien folgte. Ihren ersten gemeinsamen Auftritt als Ehepaar absolvierten Dua und Callum anschließend auf dem roten Teppich.

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Getty Images Dua Lipa, Sängerin

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Getty Images Dua Lipa, Juni 2024

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Imago Callum Turner mit Dua Lipa bei der Elton John AIDS Foundation Viewing Party