Das verriet Ken Urker im letzten Telefonat mit Gypsy Rose

Gypsy Rose Blanchard (35) hat enthüllt, worüber sie mit ihrem Ex-Partner Ken Urker (†34) in ihrem letzten Telefonat gesprochen hat. Gegenüber Us Weekly schilderte die junge Mutter, dass das Gespräch am Montag vor Kens Tod stattgefunden habe und er dabei wegen des anhaltenden Konflikts zwischen ihr und seiner Schwester Autumn "zutiefst beunruhigt" gewesen sei. Autumn habe demnach angekündigt, öffentlich noch härter gegen Gypsy vorzugehen. Ken habe zu diesem Zeitpunkt bereits extrem unter negativen Kommentaren und der enormen öffentlichen Aufmerksamkeit gelitten. Nur wenige Tage später kam die traurige Nachricht: Am 1. Oktober 2026, an seinem 34. Geburtstag, wurde Ken tot in seinem Haus im US-Bundesstaat Louisiana aufgefunden.

Um die Wogen nach der Tragödie nicht noch weiter hochkochen zu lassen, plädiert Gypsy nun vehement für Deeskalation an allen Fronten. "Zu diesem Zeitpunkt möchte ich nicht, dass sich die Aufmerksamkeit rund um Kens Tod auf Negativität oder Meinungsverschiedenheiten zwischen Autumn und mir konzentriert", stellte Gypsy klar. Zwar räumte die Medienpersönlichkeit unverblümt ein, dass Kens Schwester von Anfang an Vorbehalte gegen die Liebe der beiden hegte und monatelange Schikanen den Alltag überschatteten, dennoch verspüre sie keinen Groll gegen den Rest der Trauerfamilie. Statt schmutzige Wäsche zu waschen, widmet sich Gypsy fortan voll und ganz der Erziehung ihrer Tochter Aurora und dem Kampf gegen virtuelle Hetzkampagnen. Mit einer frisch gestarteten Online-Initiative zieht sie Konsequenzen aus den erbitterten Anfeindungen, die Ken auf Plattformen wie TikTok oder Reddit massiv zusetzten. Allen Beteiligten legt Gypsy ans Herz, dem Verstorbenen als liebevollem Familienvater ein würdiges Andenken zu bewahren.

Die bewegende Liebesgeschichte der beiden glich bereits in ihren Anfängen einem Hollywood-Drehbuch mit düsterer Note. Nach einer Kontaktaufnahme hinter Gittern entwickelte sich aus einer Brieffreundschaft schnell ein tiefes Band zwischen Gypsy und Ken, das schließlich im ersten Verlobungsanlauf gipfelte. Nach Zwischenstationen wie der Haftentlassung und einer kurzzeitigen Ehe mit Ryan Anderson (38) fanden die beiden Seelenverwandten schließlich erneut zusammen und krönten ihr Glück mit dem gemeinsamen Nachwuchs. Rund zwei Monate vor Kens Ableben sollen sich die beiden getrennt haben. Der plötzliche Schicksalsschlag hinterlässt die junge Mutter dennoch in tiefer Trauer, doch die Erinnerung bleibt unangetastet. Gegenüber People bezeichnete Gypsy den 34-Jährigen als großartigen Vater, Seelenverwandten und ihren "roten Faden" – eine Verbindung, die weder Zeit noch Entfernung noch der Tod auslöschen könnten.

Anzeige Anzeige

Instagram / gypsyrose.insta Gypsy Rose Blanchard und Ken Urker, Mai 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / gypsyrose.insta Gypsy Rose Blanchard und Ken Urker

Anzeige Anzeige