"Frier und Fünfzig": Annette Frier gewinnt Blauen Panther

Annette Frier (52) darf sich über eine besondere Auszeichnung freuen: Gemeinsam mit Autorin Sonja Schönemann erhält sie für die SAT.1- und Joyn-Serie "Frier und Fünfzig – Am Ende meiner Tage" den Blauen Panther. Die Hauptdarstellerin und Co-Produzentin wird mit ihrer Kollegin in der Kategorie "Besondere kreative Gesamtleistung" geehrt. Das berichtet Joyn. Überreicht wird die Trophäe am 21. Oktober 2026 im Rahmen der Medientage München in der BMW Welt. Die Serie stellt Frauen ab 50 in den Mittelpunkt und widmet sich insbesondere den Wechseljahren. Damit machen die beiden Preisträgerinnen eine weibliche Lebensphase sichtbar, die ihrer Ansicht nach gesellschaftlich und medial bislang häufig vernachlässigt wurde. Mutig und unterhaltsam zugleich, so das Urteil.

Die Jury hebt besonders die Verbindung aus Selbstironie, schonungsloser Offenheit und weiblicher Solidarität hervor. Hinter der Produktion steht die klare Botschaft, dass Frauen mit 50 keineswegs plötzlich uninteressant werden. Stattdessen seien die Wechseljahre "ein kompletter Reboot der eigenen Persönlichkeit, gefüttert mit einem halben Jahrhundert emotionaler Lebenserfahrung", heißt es laut Joyn. Der Blaue Panther gilt als Auszeichnung für besondere Qualität und Vielfalt in deutschsprachigen TV-, Streaming- und Social-Media-Formaten. Durch den Abend der Preisverleihung führt Esther Sedlaczek (40), übertragen wird die Show ab 19 Uhr live auf Joyn.

In "Frier und Fünfzig – Am Ende meiner Tage" spielt Annette eine fiktionalisierte Version ihrer selbst: eine Frau, die mit 50 mitten in den Wechseljahren steckt und gleichzeitig mehrere private Umbrüche verkraften muss. Ihr Serien-Ehemann Sascha verlässt sie für eine jüngere Frau, während ihre 20-jährige Tochter Jola sie schon bald zur Großmutter macht. Beruflich läuft es ebenfalls alles andere als rund: Die Schauspielerin bekommt nur noch wenig reizvolle Angebote und soll sogar die Mutter ihrer eigenen Schwester Caro verkörpern. Daraufhin nimmt sie ihr Schicksal selbst in die Hand und plant eine Serie über Frauen in den Wechseljahren. Neben Annette gehört ihre echte Schwester Caroline Frier als Caroline zur Besetzung. Auch Henning Baum (54) wirkt mit. Zudem treten prominente Gaststars wie Barbara Schöneberger (52), Cordula Stratmann und Katrin Bauerfeind (44) auf.

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Getty Images Annette Frier beim Deutschen Fernsehpreis 2019

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Hauter,Katrin Annette und Caroline Frier bei der Verleihung Der Deutsche Fernsehpreis

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Getty Images Annette Frier beim Radio Regenbogen Award im Europa-Park in Rust