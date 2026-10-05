Prinzessin Diana prophezeite in einem Brief ihren Unfalltod

Ein bis heute unter Verschluss gehaltenes Schreiben von Prinzessin Diana (†36) soll eine düstere Vorahnung enthalten. Paul Burrell (68), der einst als persönlicher Butler der 1997 bei einem Autounfall in Paris verstorbenen Royal arbeitete, sprach im ServusTV-Vodcast "Die Gruaberin – Mit Monika Gruber und Queen-Butler Paul Burrell" über das Dokument. Darin soll Diana ihre Befürchtung festgehalten haben, eines gewaltsamen Todes zu sterben. Nach Burrells Darstellung, über die unter anderem Heute.at berichtete, nahm sie damit ihr späteres Schicksal vorweg. "Sie hat ihren eigenen Tod in ihrer eigenen Handschrift auf ihrem eigenen Briefpapier prophezeit", erklärte der ehemalige Butler. Das Schreiben werde bis heute sicher in einem Tresor verwahrt. Wann immer er es sehe, laufe ihm noch immer ein kalter Schauer über den Rücken, schilderte der Brite.

An seine Zeit im Dienst der britischen Königsfamilie erinnert sich Burrell mit großem Stolz. Sowohl für Queen Elizabeth II. (†96) als auch für Diana tätig gewesen zu sein, bezeichnete er im Vodcast als "ein Privileg" und "eine große Ehre". Gleichzeitig äußerte sich der frühere Vertraute der Prinzessin zur heutigen Situation der Royals und fand besonders für Prinz Harry (42) deutliche Worte. Er beschrieb den Herzog von Sussex als "eine verlorene Seele" und stellte die Frage in den Raum, ob dieser eines Tages "wie der verlorene Sohn" zur Königsfamilie zurückkehren könnte. Eine Versöhnung innerhalb der Familie hält Burrell momentan jedoch für nur schwer vorstellbar. Gegen König Charles III. (77) und Königin Camilla (79) verspüre er nach eigenen Angaben mittlerweile keinen Groll mehr. Dennoch stellte er mit Blick auf Camilla klar: "Nicht meine Königin". Seine Hoffnung für die Zukunft der Monarchie setzt er stattdessen auf Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44).

Burrells eigener Weg ins britische Königshaus begann fernab der glamourösen Palastwelt. Er wuchs in einfachen Verhältnissen auf, während sein Vater, sein Großvater und seine Brüder im Bergbau arbeiteten. Burrell selbst wollte der von ihm beschriebenen "tristen schwarz-weißen Kohle-Welt" entkommen. Mit gerade einmal 18 Jahren begann er im Buckingham Palace zu arbeiten und fand sich nach eigener Aussage plötzlich "mitten in einer außergewöhnlichen, kunterbunten Welt" wieder. Später wurde er Dianas persönlicher Butler und zählte zu ihren engen Vertrauten. Bis heute spricht Burrell regelmäßig öffentlich über die verstorbene Prinzessin und ihre beiden Söhne. Erst vor wenigen Monaten sorgte er mit der Behauptung für Schlagzeilen, Diana hätte, wäre sie noch am Leben, eine Hochzeit von Harry und Herzogin Meghan (45) verhindert. Harrys Entscheidung für die Ehe führte Burrell dabei auf dessen damalige emotionale Situation zurück.

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Getty Images Prinzessin Diana in Luanda im Januar 1997

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Getty Images Paul Burrell, ehemaliger Butler von Prinzessin Diana

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Getty Images Prinzessin Diana und Prinz Harry im August 1995