So viele Nannys hat Kim Kardashian für ihre vier Kinder

Wie viel Unterstützung holt sich Kim Kardashian (45) im Familienalltag? Im Interview mit The Times hat die Unternehmerin nun konkrete Einblicke in ihr Betreuungssystem gegeben: Für ihre vier Kinder North (13), Saint, Chicago und Psalm beschäftigt sie insgesamt fünf Nannys. Eine von ihnen ist jeweils im Einsatz, während die anderen vier sich mit ihr abwechseln. So steht Kim Unterstützung zur Verfügung, wenn sie sich um ihre beruflichen Termine kümmert oder andere Verpflichtungen hat. Trotzdem betont die 45-Jährige ihre eigene Rolle im Alltag der Kinder. Sie bringt sie zur Schule und holt sie wieder ab, isst jeden Abend mit ihnen und liest ihnen vor dem Schlafengehen vor. Bei der Erziehung sieht sie sich selbst als "mittelstreng", also als Mischung aus konsequent und nachsichtig.

Wie viel Öffentlichkeit für ihre Kinder richtig ist, beschäftigt Kim ebenfalls. Besonders North steht bereits selbst im Rampenlicht: Die Älteste ist auf TikTok aktiv und arbeitet an ersten Musikprojekten. Bei der Frage, welche Rolle ihre Kinder in der Realityshow The Kardashians spielen, räumte Kim gegenüber The Times ein: "Das beschäftigt mich. Jedes Kind macht das, womit es sich wohlfühlt. Meine Kleinen sind also dabei, wenn ich drehe, aber sie haben nicht wirklich eigene Handlungsstränge. North mag es ein bisschen mehr als die anderen. Ich bremse sie." Auch bei Norths musikalischen Plänen will Kim inzwischen enger mit ihrem Ex-Mann Kanye West (49) zusammenarbeiten. Nach früheren Differenzen achten die Eltern laut Kim darauf, gemeinsam über Projekte ihrer Tochter zu entscheiden: "Wir stellen sicher, dass wir uns einig sind und dass sie an Projekten beteiligt ist, denen wir beide zustimmen."

Für Aufsehen hatte Kims Betreuungsmodell bereits einige Wochen zuvor gesorgt. Boxer Tommy Fury (27) griff in seinem Podcast "What The Fury" einen Bericht auf, wonach die vierfache Mutter angeblich zehn Betreuungskräfte in einem Rund-um-die-Uhr-Schichtsystem beschäftige. Die nun von Kim selbst genannte Zahl von fünf Nannys liegt damit deutlich darunter. Fury hatte damals kritisiert, dass Kim die Betreuung ihrer Kinder weitgehend Angestellten überlasse, und dafür selbst Gegenwind von Fans bekommen. Denn auch er und seine Partnerin Molly-Mae Hague (27) lassen sich bei der Betreuung ihrer Kinder Bambi und Midas von einem Kindermädchen unterstützen. Kim und Kanye hatten sich 2021 getrennt. Trotz der Betreuung durch Nannys betont die Unternehmerin ihre eigene Rolle im Alltag der Kinder und bezieht ihren Ex-Mann nach eigener Aussage bei Norths öffentlichen Musikprojekten in die Entscheidungen ein.

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Getty Images Bei der Formel 1 in Monaco: Kim Kardashian beim Großen Preis von Monaco

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Instagram / Kim Kardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern, Weihnachten 2025

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TikTok / kimandnorth North West und Reality-TV-Ikone Kim Kardashian