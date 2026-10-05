Herzogin Meghans Luxuskalender spaltet ihre treuen Fans

Herzogin Meghan (45) bringt pünktlich zur Vorweihnachtszeit neue Produkte ihrer Lifestylemarke As Ever auf den Markt – und sorgt damit für reichlich Gesprächsstoff. Für besonders viele Diskussionen im Netz sorgt der Schokoladen-Adventskalender, der mit rund 130 Euro zu Buche schlägt. Zahlreiche Nutzer halten diesen Preis schlicht für zu hoch und machen ihrem Ärger online Luft. Hinter den 24 Türchen verbergen sich handgefertigte Pralinen, verpackt in einem Design, das zur Aufbewahrung gedacht ist. Die Optik ist nach Angaben der Marke von Meghans Zuhause und ihrem Garten im kalifornischen Montecito inspiriert. Doch trotz der Kritik an den Preisen erhält Meghan auch viel Zuspruch. Zahlreiche Fans zeigen sich begeistert von dem neuen Festtagsangebot, einige haben den Adventskalender eigenen Angaben zufolge bereits vorbestellt oder direkt als Weihnachtsgeschenk geordert. Die Reaktionen auf das neue Sortiment reichen damit von deutlicher Preiskritik bis hin zu großer Vorfreude, wie Express.co berichtet.

Auch die übrigen Neuheiten sind alles andere als günstig. Das Set "The Cozy Duo" mit zwei Kerzen und einer Streichholzschachtel schlägt mit rund 111 Euro zu Buche. Für die "Signature Scent Collection" mit vier Kerzen und As-Ever-Streichhölzern werden sogar etwa 225 Euro fällig. Die wiederkehrende Kritik an der Preisgestaltung scheint die Nachfrage allerdings nicht zu bremsen. Mehrere Artikel waren zuletzt im Onlineshop ausverkauft, darunter ein Lederlesezeichen für etwa 15 Pfund. Auf der Plattform X überwiegt bei vielen Nutzern die Vorfreude. "Ich bin so aufgeregt, ich habe meinen vorbestellt", schrieb eine Kundin dort. Eine andere lobte: "So eine tolle Idee! Adventskalender, die dem Geschmack von Einzelpersonen und Familien entsprechen, liegen im Trend. Ich kann es kaum erwarten, zu bestellen. Die Qualität von allem, was ich erhalten habe, war erstklassig, sowohl bei der Verpackung als auch beim Geschmack." Auch ein weiterer Kunde schrieb auf der Plattform, wie Express.co zitiert: "Fantastische Weihnachtsgeschenke!! Wir haben heute Morgen Kalender bestellt."

Seit mehr als einem Jahr baut Meghan ihre Marke As Ever rund um ihre Leidenschaft für Gastlichkeit und das Bewirten von Gästen auf. Zum Sortiment gehören unter anderem Kerzen, essbare Blütenstreusel, Weine, Tees und Geschenksets für die Vorratskammer. Dass die Produkte dabei nicht bei allen auf Begeisterung stoßen, ist längst keine Neuigkeit mehr. Im Sommer 2026 präsentierte die Herzogin auf Instagram einen Brombeeraufstrich, dessen tiefdunkles und stückiges Aussehen für Spott sorgte und unter ihren Followern eine hitzige Debatte auslöste. Dieses Muster setzt sich nun fort: Während Gestaltung und Preise der Lifestyleartikel im Netz polarisieren, greifen treue Anhänger offenbar weiterhin zu. Bei einzelnen Produkten führte das bereits zu ausverkauften Beständen im Onlineshop.

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Getty Images Herzogin Meghan bei ihrer Rede in Genf

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Instagram / aseverofficial Meghan mit dem Adventskalender ihrer Luxusmarke As Ever

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Getty Images Meghan, Duchess of Sussex, serviert Mittagessen im McAuley Community Services for Women in Melbourne