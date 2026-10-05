Rob Schneiders Tochter Elle King hat Partner geheiratet

Elle King (37) hat Ja gesagt! Die Sängerin und ihr langjähriger Partner Dan Tooker haben sich das Jawort gegeben – und zwar unter freiem Himmel, mitten in der Natur. Familie und Freunde feierten den besonderen Tag gemeinsam mit dem Brautpaar. Auf Instagram veröffentlichte die Musikerin eine ganze Bildergalerie von der Zeremonie und ließ ihre Fans so an dem Ereignis teilhaben. Auch die beiden gemeinsamen Söhne Lucky Levi und Royal waren bei der Trauung mit dabei und erlebten den Moment hautnah mit. Für ihren Auftritt als Braut entschied sich Elle für ein figurbetontes Satinkleid in Elfenbein. Das Modell hatte einen tiefen Ausschnitt, einen ausgestellten Rock und eine lange Schleppe, dazu trug sie einen transparenten Schleier. Ihr Bräutigam setzte auf einen dunkelgrauen Zweireiher, den er mit einem schwarzen Hemd und einer weißen Blume kombinierte.

Zu den Aufnahmen fand die Tochter von Rob Schneider (62) nur wenige, dafür aber umso deutlichere Worte. "Ehemann und Ehefrau. Der schönste Tag meines Lebens", schrieb sie zu den Schnappschüssen auf der Plattform. Die Bilder zeigen ein sichtlich glückliches Paar, das seinen großen Tag in entspannter Atmosphäre und im Kreis der engsten Vertrauten verbrachte. Auch bei der Feier selbst gab es persönliche Details: Die Hochzeitstorte war moosgrün, floral verziert und mit Fondantfiguren des Brautpaares geschmückt. Ein Clip zeigt zudem, wie Elle und Dan gemeinsam auf der Bühne singen. Ganz ohne Hürden verlief ihre Liebesgeschichte allerdings nicht. 2023 legten die beiden eine Beziehungspause ein, bevor sie wieder zueinanderfanden. Gegenüber dem Magazin People bestätigte Elle die Versöhnung im September 2024 mit den Worten: "Wir sind wieder zusammen." Und weiter: "Wir mussten wachsen." Im Februar 2025 wurde das Paar erneut Eltern eines Jungen, der auf den Namen Royal hört.

Der Tätowierer selbst teilte ebenfalls Videos des Festes in seiner Instagram-Story. Kennengelernt hatte sich das Paar 2019 in Dans Tattoostudio, als sich die Sängerin dort ein neues Motiv stechen ließ. Im Oktober 2020 folgte die Verlobung, 2021 kam ihr erster Sohn Lucky Levi zur Welt. Abseits ihres Familienglücks sorgte in der Vergangenheit immer wieder das Verhältnis zu ihrem Vater für Gesprächsstoff. Elle wuchs überwiegend bei ihrer Mutter London King und ihrem Stiefvater Justin Tesa in Ohio auf. Der Kontakt zu Rob Schneider war über Jahre hinweg belastet und zeitweise ganz abgebrochen. Der Schauspieler räumte zuletzt öffentlich ein, in der Kindheit seiner Tochter nicht der Vater gewesen zu sein, den sie gebraucht hätte. Er hoffe auf eine Versöhnung, wolle Elle aber nicht unter Druck setzen und einfach für sie da sein.

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Instagram / elleking Elle King bei ihrer Hochzeit 2026

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Facebook / elleking Elle King bei ihrer Hochzeit 2026

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