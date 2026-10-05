Vor 60 Jahren verlobt: So verliebt war Königin Margrethe

Heute vor genau 60 Jahren wurde es offiziell: Am 5. Oktober 1966 feierten die damalige dänische Thronfolgerin Margrethe (86) und der französische Botschaftssekretär Henri de Laborde de Monpezat ihre Verlobung. Nur wenige Monate zuvor hatte sich aus einer eher lockeren Bekanntschaft eine große Liebe entwickelt. Dabei hatte die junge Prinzessin den Franzosen anfangs schlicht für einen "total netten Mann" gehalten. Wie sehr sich das wenig später änderte, machte sie Jahre später mit einem eindrücklichen Bild deutlich: "Der Horizont stand in Flammen."

Auch sonst ließ sie keinen Zweifel daran, wie eng die beiden damals verbunden waren. "Wir waren wahnsinnig verliebt", erinnerte sie sich rückblickend. Aus dem Mann an ihrer Seite wurde später Prinz Henrik (†83) – und damit der Ehemann, der sie mehr als 50 Jahre lang begleiten sollte. Der entscheidende Moment lag im Frühjahr 1966. Bei der Hochzeit einer gemeinsamen Freundin in Schottland sahen sich die beiden wieder, zurück in London folgte dann die Einladung, die alles veränderte.

"Er lud mich zum Lunch ein", erinnerte sich Margrethe im Buch "Enegænger – portræt af en prins". Für sie war das etwas völlig Neues, denn zuvor war sie noch nie allein mit einem Mann ausgegangen. Henri holte sie in einem grünen offenen Sportwagen ab. Nach dem Essen schlenderten die beiden durch den Hyde Park und setzten sich zwischen blühende Osterglocken ins Gras. Dort wurde es schließlich romantisch.

"Es hätte nicht romantischer sein können. Ja, es war hier, wo mich Henrik zum ersten Mal geküsst hat", erzählte Margrethe später. Am Abend tanzten sie in einem Londoner Nachtclub – erst zu "Guantanamera", dann zu Frank Sinatras "Strangers in the Night". Der Song wurde zu ihrem gemeinsamen Lied. Am 2. September 1966 wurden die Heiratsabsichten publik, am 10. Juni 1967 folgte die Hochzeit in Kopenhagen.

Begegnet waren sich die beiden bereits 1965 während Margrethes Studienzeit bei einer Dinnerparty in London. Henri soll schnell Gefallen an ihr gefunden haben, während die Prinzessin etwas länger brauchte, um in der Bekanntschaft mehr zu sehen. Die Beziehung blieb zunächst fernab der Öffentlichkeit. Nach der Trauung wurde aus dem gebürtigen Franzosen der dänische Prinz Henrik. 1968 kam Sohn Frederik zur Welt, ein Jahr später folgte Joachim.

Als Margrethe 1972 den Thron bestieg, übernahm ihr Mann die Rolle an ihrer Seite – eine Position, mit der er im Laufe der Jahre nicht immer glücklich war. Für Margrethe blieb die Ehe dennoch von großer Bedeutung. Gegenüber Berlingske betonte sie, sie habe ihr "wirklich sehr viel" bedeutet. Verbunden waren die beiden auch durch ihre Liebe zur Kunst: Sie malte und entwarf Kostüme und Bühnenbilder, er schrieb Gedichte. "Wir sehen uns beide als Künstler", erklärte Margrethe. Im Februar 2018 starb Henrik im Alter von 83 Jahren.

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ActionPress Prinz Henrik und Prinzessin Margrethe bei ihrer Verlobung am 05. Oktober 1966

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Imago Kronprinzessin Margrethe von Dänemark (heutige Königin Margrethe) und Prinz Henrik grüßen nach der Trauung in Kopenhagen, 10. Juni 1967

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Imago Prinzessin Margrethe von Dänemark (heutige Königin Margrethe) und Prinz Henrik nach ihrer Hochzeit auf Schloss Fredensborg, 10. Juni 1967

Imago Prinzessin Margrethe von Dänemark (heutige Königin Margrethe) und Prinz Henrik mit Prinz Frederik, Mai 1968

Imago Kronprinzessin Margrethe II. (heutige Königin Margrethe) und Prinz Henrik in den 1960er Jahren

Imago Prinzessin Margrethe von Dänemark und ihr Verlobter Prinz Henrik in Kopenhagen, 5. September 1966

Imago Königin Margrethe und Prinz Henrik genießen ihren Urlaub am Château de Cayx

Imago Margrethe und Henrik von Dänemark bei der Hochzeit von Prinz Philippe und Mathilde in der Kathedrale St. Michael und St. Gudula, Brüssel

Imago Prinz Henrik, Mary Elizabeth Donaldson, Kronprinz Frederik und Königin Margrethe nach der Staatsministerratssitzung in Amalienborg

Imago Königin Margrethe von Dänemark und Prinz Henrik beim Fototermin auf Schloss Cayx in Albas, Frankreich

Imago Königin Margrethe und Prinz Henrik treffen zur Gala im Königlichen Theater in Kopenhagen zu Margrethes 70. Geburtstag ein

Imago Königin Margrethe und Prinz Henrik beim Besuch ihres Château de Cayx zur Eröffnung der Weinlese in Cahors, Oktober 2014

Imago Königin Margrethe verabschiedet Prinz Henrik bei der Trauerfeier in der Christiansborg Schlosskirche in Kopenhagen

Imago Königin Margrethe, Prinz Frederik und Prinz Christian bei der Trauerfeier für Prinz Henrik in der Christiansborg Schlosskirche, Kopenhagen