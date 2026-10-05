Mit Ansage: Diese krasse Transformation plant Knossi jetzt

Knossi (40) hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Der Moderator will endgültig mit dem Rauchen aufhören. In einem Update auf Instagram verkündete er jetzt, dass er bereits seit vier Tagen keine Zigarette mehr angefasst habe. Zuvor habe er gleich zu mehreren Nikotinprodukten gegriffen – neben klassischen Zigaretten auch zu Vapes und Tabakerhitzern. Damit soll nun Schluss sein. Leicht fällt ihm der Entzug allerdings nicht, wie er selbst einräumte. Trotzdem zeigt sich der Entertainer fest entschlossen: "Ich will durch. Ich will es schaffen", betonte er in seinem Clip. Eine Sorge bleibt jedoch: Der Social-Media-Star hat Angst, durch den Verzicht auf Zigaretten zehn bis 15 Kilo zuzulegen. Für diesen Fall hat er sich aber schon eine Strategie zurechtgelegt. Sobald die Nikotinsucht besiegt ist, will Knossi die Extrakilos ins Visier nehmen und innerhalb eines Jahres eine radikale körperliche Transformation hinlegen.

Den Anstoß für den Sinneswandel gab offenbar Fitnessunternehmer Christian Wolf (31). Dessen Video habe ihn in Bezug auf seine Gesundheit "ein bisschen wachgerüttelt", erklärte Knossi auf Instagram. Sein Vorhaben teilt der Moderator in klare Etappen ein: Zunächst liegt der Fokus komplett auf dem Nikotinentzug. Erst nach dieser gemeisterten Hürde will er sich einer potenziellen Gewichtszunahme widmen. Für diese zweite Phase wandte sich der Moderator direkt an Christian und bat ihn ganz öffentlich um Tipps. Gleichzeitig spannte er seine Community ein: Wer selbst schon einmal mit dem Rauchen aufgehört hat, soll seine Erfahrungen mit ihm teilen. Dieses Update postete der Twitch-Star laut eigener Aussage ganz bewusst, um sich selbst und andere anzuspornen. Dabei kam Knossi ein besonders motivierender Gedanke: "Und glaubt es mir, wie krass wäre es, wenn es auf einmal in einem Jahr heißt: die Knossi-Transformation."

Mit seinem Körpergewicht kämpfte der Entertainer schon vor rund drei Monaten. Damals stand er kurz vor seiner Hochzeit – und bei der Anprobe ging das Sakko seines Hochzeitsanzugs plötzlich nicht mehr zu. Als Übeltäter machte Knossi seine nächtlichen Heißhungerattacken aus: Im Halbschlaf soll er schlafgewandelt sein und dabei ganze Großpackungen Schokoriegel verputzt haben. Drei bis vier Kilo mussten deshalb ganz schnell runter, damit das Outfit pünktlich zum Ja-Wort perfekt sitzt. Nun könnte die Herausforderung deutlich größer ausfallen: Durch den Nikotinentzug rechnet er mit bis zu 15 zusätzlichen Kilos auf der Waage. Diese Baustelle will der Moderator aber bewusst hinten anstellen – erst soll der Entzug stehen, danach folgt die geplante Verwandlung.

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Instagram / liamitrou Lia Mitrou und Knossi im Juni 2025