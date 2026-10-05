Nur 140 Studenten: So elitär studiert Prinz Sverre Magnus

Prinz Sverre Magnus (20) hat ein neues Kapitel aufgeschlagen: Vor etwas mehr als einem Monat zog der norwegische Royal nach Lissabon, um dort zu studieren. In der portugiesischen Hauptstadt hat der Königssohn am Forward College sein erstes Jahr im Bachelorstudiengang Business Management begonnen. Gegenüber Dagbladet bestätigt er seinen Studienstart auf dem Soriano Campus persönlich und zeigt sich bestens gelaunt: "Ja, ich habe jetzt hier mit der Schule angefangen." Auf den Alltag in seiner neuen Wahlheimat scheint er sich sichtlich zu freuen.

Besonders leicht ist es allerdings nicht, überhaupt einen Platz an dieser Hochschule zu ergattern. Das College ist klein und gilt als äußerst selektiv: Im ersten Jahrgang werden lediglich 140 Studierende aufgenommen. Wer dabei sein möchte, muss vor der Zulassung außerdem ein Bewerbungsgespräch absolvieren – ein Verfahren, das offenbar genau darüber entscheidet, wer am Ende zum erlesenen Kreis gehört. Wie streng ausgewählt wird, schildert ein Mitstudent aus Luxemburg gegenüber Dagbladet: "Die Schule ist selektiv, wenn es um die Studierenden geht. Durch diese Auswahl will man Studierende finden, die in die Dynamik passen, die hier geschaffen werden soll." Gesucht würden demnach vor allem soziale und aufgeschlossene Menschen mit ehrgeizigen Träumen. Die einzelnen Klassen sollen nur rund 15 Personen umfassen.

Das Forward College wurde 2021 gegründet und verteilt den Bachelor auf drei europäische Metropolen: Nach dem ersten Jahr in Lissabon stehen für Sverre Magnus ein Jahr in Paris und anschließend eines in Berlin an. Abseits des Campus geht es für den Prinzen deutlich bodenständiger zu. Er wohnt in einem Studentenwohnheim im Lissabonner Stadtteil Benfica. Dort gibt es laut seinen Mitbewohnerinnen weder besonders bequeme Betten noch eine Klimaanlage. Einige Bewohnerinnen wussten zunächst nicht einmal, dass sie ihr Wohnheim mit einem norwegischen Royal teilen – ein Zeichen dafür, wie unauffällig der Student seinen neuen Alltag bestreitet.

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Getty Images Prinz Sverre Magnus bei der Treueeid-Zeremonie im Stortinget in Oslo

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