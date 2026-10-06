Anne Wünsche stellt klar: Sie datet gerne Normalo-Männer

Anne Wünsche (35) räumt mit einem offenbar hartnäckigen Missverständnis über ihre Partnersuche auf: Für sie muss ein potenzieller Traummann weder prominent noch wohlhabend sein. In einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Follower von der Influencerin wissen, ob sie auch einen Mann daten würde, der nicht in der Öffentlichkeit steht. Die Annahme, die hinter dieser Frage steckt, schien die Social-Media-Bekanntheit ziemlich zu nerven. "Ich weiß wirklich nicht, wie das zustande gekommen ist, dass Männer wirklich denken, ich date nur Männer, die auch in der Öffentlichkeit stehen oder die viel verdienen", erklärte sie. Mit einem prominenten Namen oder einem dicken Konto könne man bei ihr nämlich keineswegs punkten. Die Dreifachmama habe bislang "eigentlich immer nur die ganz normalen Männer" getroffen. Gezielt nach einem Partner mit Bekanntheit oder großem Vermögen suche sie also definitiv nicht – ganz im Gegenteil.

Dass Bekanntheit und Geld für Anne keine entscheidenden Datingkriterien sind, zeigt laut ihr auch ihr jüngster Kontakt. Von diesem Mann hatte sich die Influencerin zwischenzeitlich offenbar mehr erhofft. "Also auch mein letztes Date, wo ich dachte, das wird was. Der steht weder in der Öffentlichkeit, noch hatte der unglaublich viel Kohle", schilderte sie auf Instagram. Überhaupt habe sie bisher weder einen Mann aus der Öffentlichkeit noch einen besonders gut verdienenden Partner gedatet. Ihre Zurückhaltung gegenüber Promi-Männern begründete Anne mit ihren eigenen Eindrücken. "Männer in der Öffentlichkeit sind arrogant, habe ich das Gefühl, da geht es um Follower und Likes", erklärte sie. Auch ein dickes Bankkonto mache einen Kandidaten nicht automatisch interessanter. Wohlhabende Männer seien ihrer Wahrnehmung nach nämlich "ein bisschen Lackschuh unterwegs. Lackfrisur, Lackschuh". Ein Typ Mann also, mit dem die Influencerin offensichtlich wenig anfangen kann. Statussymbole zählen bei der Partnerwahl für Anne somit keinesfalls zu den ausschlaggebenden Punkten.

Die Hoffnung auf eine feste Beziehung hat Anne trotz ihrer bisherigen Datingerfahrungen nicht aufgegeben. Ihre letzte Romanze scheiterte bereits nach ungefähr einem Monat. Dennoch sucht sie weiterhin nach dem passenden Mann. Dafür nutzt sie unter anderem die Datingapp Hinge. Zuvor hatte Anne auch mit der exklusiven Plattform Raya geliebäugelt, die vor allem unter Prominenten beliebt ist. Dort stand sie allerdings nur auf der Warteliste. Dass der Richtige am Ende womöglich ganz ohne Followerzahlen und Designerschuhe daherkommt, scheint für sie jedoch kein Problem zu sein.

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Instagram / anne.wuensche.offiziell_ Anne Wünsche, September 2026

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Instagram / anne.wuensche.offiziell_ Anne Wünsche, Influencerin

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Imago Anne Wünsche bei einer Geburtstagsfeier im Ballhaus Berlin am 10.08.2026

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