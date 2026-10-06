Gab Peter Heinrich Brix seinen Hof für seine Traumfrau auf?

Peter Heinrich Brix (71) ist seit 1998 mit seiner Ehefrau Angelika verheiratet. Seit mittlerweile 28 Jahren begleitet die ehemalige NDR-Produktionsleiterin den aus "Nord Nord Mord" bekannten Schauspieler durchs Leben. Viel davon bekommt die Öffentlichkeit allerdings nicht zu sehen: Das Paar lebt zwischen Hamburg und Nordfriesland, tritt nur selten gemeinsam bei Veranstaltungen auf und spricht kaum über seine Ehe. Eine wichtige Klarstellung gibt es zudem zu Peters früherem Leben als Landwirt: Entgegen aller Vermutungen gab er seinen Bauernhof nicht für seine spätere Ehefrau auf. Laut NDR.de entschied sich Peter bereits im Alter von 34 Jahren für eine Karriere als Schauspieler, während er Angelika erst 1998 heiratete. Ein Zusammenhang zwischen seinem Abschied von der Landwirtschaft und der Beziehung zu seiner Frau ist daher nicht belegt. Vielmehr zeigt sich daran, wie strikt der Schauspieler sein berufliches und privates Leben voneinander trennt.

Bevor Peter Heinrich Brix als Schauspieler erfolgreich wurde, hatte er zunächst einen völlig anderen Berufsweg eingeschlagen. Ende der 1970er-Jahre absolvierte er eine Ausbildung zum staatlich geprüften Landwirt und übernahm anschließend den elterlichen Hof in Angeln in Schleswig-Holstein. Seine Leidenschaft für die Schauspielerei entdeckte er schließlich bei einem Laienstück auf einem Fest der Freiwilligen Feuerwehr. Eine Zeit lang versuchte Peter noch, die Arbeit auf dem Hof mit einem Engagement an einem Flensburger Theater zu vereinbaren. Irgendwann ließ sich beides jedoch nicht mehr miteinander verbinden. "Doch irgendwann merkte ich, dass ich nicht beidem gerecht werden kann. Ich musste mich entscheiden", erinnerte er sich gegenüber NDR.de. Mit 34 Jahren überließ Peter den Hof deshalb anderen und konzentrierte sich fortan vollständig auf die Schauspielerei. Dass dieser Schritt keineswegs ohne Risiko war, machte er ebenfalls deutlich: "Es gab Zeiten, in denen es nicht unbedingt so aussah, als würde ich eines Tages recht sorgenfrei von dieser Kunst leben können." Seine Entscheidung zahlte sich letztlich aus: Später wurde er unter anderem durch "Großstadtrevier", "Neues aus Büttenwarder" und "Nord Nord Mord" einem großen Publikum bekannt.

Während Peter Heinrich Brix beruflich seit vielen Jahren in der Öffentlichkeit steht, hält er seine Ehe mit Angelika bewusst aus dem Rampenlicht heraus. "Ich trage mein privates Leben nicht so gerne in die Öffentlichkeit", erklärte der Schauspieler einst in einem Interview, dessen ursprüngliches Medium nicht genannt wurde. Zu seinem 65. Geburtstag gewährte er dennoch einen kleinen Einblick in das gemeinsame Leben. "Ich bin kein Partyhengst, sondern mache es mir mit meiner Frau gemütlich. Ich vermute mal, Angelika zaubert selbstgemachte Torte mit wenig Zucker und ohne Sahne", verriet Peter damals gegenüber Bild. Auch gemeinsame Auftritte der beiden sind selten: 2022 war Angelika an seiner Seite, als er sich in das Goldene Buch seiner Geburtsstadt Flensburg eintrug. Bereits 2008 besuchten die Eheleute gemeinsam den ZDF-Hansetreff in Hamburg. Solche öffentlichen Momente bilden jedoch die Ausnahme – trotz Peters jahrzehntelanger Bekanntheit bleibt sein gemeinsames Leben mit Angelika größtenteils privat.

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Getty Images Schauspieler Peter Heinrich Brix

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Imago Peter Heinrich Brix mit Frau Angelika beim ZDF Hansetreff 2008 im Cruise Center HafenCity, Hamburg

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Imago Peter Heinrich Brix beim ZDF-Empfang "Orange Hour" in Hugos Bar während des Filmfests München, 30.06.2026