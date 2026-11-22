Maite Kelly (46) und Kerstin Ott (44) scheinen einen sehr ausgelassenen Tag miteinander in Hamburg verbracht zu haben. In einer Instagram-Story gewährten die Schlager-Sängerinnen ihren Fans Einblicke in den gemeinsamen Termin am 16. November. Los ging es im Hotel Atlantic: Dort saßen die Musikerinnen gemütlich beisammen, fielen sich lächelnd in die Arme und hielten den Moment mit einem gemeinsamen Handyfoto fest. Und damit nicht genug, denn auch Polaroidbilder wurden geschossen. Nach einem Interview machten sich Maite und Kerstin auf den Weg ans Wasser. Die Musikerinnen posierten Schulter an Schulter für weitere Bilder, lachten zusammen und alberten auf einer Holzterrasse herum. Auch Kerstins grauer Hund mit weißer Brust durfte bei dem Ausflug nicht fehlen. Zum Abschluss übernahm Maite sogar dessen Leine, während sie mit ihrer Kollegin unter einem Baum direkt am Wasser stand.

Beim Herumalbern legte Kerstin ihrer Kollegin einen Arm um die Schulter, während Maite spielerisch versuchte, sie anzurempeln. Auf den Aufnahmen wirken Maite und Kerstin vertraut miteinander. Für den Fototermin setzten beide Sängerinnen hauptsächlich auf Schwarz. Maite trug einen glänzenden Blazer, kombiniert mit schwarzem Oberteil, schwarzer Hose und Stiefeletten mit Absatz. Kerstin zeigte sich etwas lässiger in T-Shirt, offener Jacke und Hose, dazu trug sie weiße Sportschuhe. Neben Eindrücken aus dem Hotelzimmer und vom Shooting gab die Story auch kleine Momente abseits des Fototermins preis. Zu Beginn richtete sich Kerstin im Bad noch schnell ihre Haare. Später brachte Maite am Wasser ihre lange blonde Mähne in Ordnung.

Dass die beiden sich heute so gut verstehen, war nach ihrer ersten Begegnung allerdings nicht abzusehen. Denn der Start ihrer Bekanntschaft verlief alles andere als reibungslos. Maite und Kerstin begegneten sich 2018 zum ersten Mal bei einer Schlagernacht. Damals kam es zu einer Bemerkung von Maite, durch die sich Kerstin verletzt fühlte. In den Jahren danach gingen sich die Musikerinnen zunächst möglichst aus dem Weg. Mittlerweile hat sich ihr Verhältnis jedoch grundlegend verändert. Die Umarmungen, Scherze und vielen gemeinsamen Schnappschüsse aus Hamburg vermitteln jedenfalls einen harmonischen Eindruck.

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Imago Kerstin Ott und Maite Kelly stehen beim "Schlagerboom 2026" in der Dortmunder Westfalenhalle gemeinsam auf der Bühne

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Getty Images Kerstin Ott, Sängerin

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