Lisa Marie Akkaya (25) macht den Spekulationen um ein mögliches nächstes Baby ein Ende. Die Reality-TV-Bekanntheit hatte ihre Follower zuvor an ihrem schlechten Gesundheitszustand teilhaben lassen. Das hatte offenbar bei einigen Fans die Hoffnung auf Nachwuchs geweckt. Am Sonntagmorgen stellte sie in ihrer Instagram-Story jedoch klar: "Nein, Leute. Ich bin nicht schwanger..." Hinter Lisas Beschwerden stecke etwas anderes: Sie habe sich eine Lebensmittelvergiftung eingefangen.

Zudem macht Lisa deutlich, dass eine Schwangerschaft für sie schon oft genug thematisiert wurde. "Ich weiß, ihr würdet euch freuen, aber wir hatten ja schon einige Male was dazu gesagt...", schrieb sie an ihre Fans gerichtet. Anschließend lieferte die Social-Media-Bekanntheit die Erklärung für ihr Unwohlsein: "Hab wirklich eine Lebensmittelvergiftung gehabt, weil ich das erste Mal seit langer Zeit Hähnchen gegessen habe, was anscheinend nicht so gut war..." Für gewöhnlich verzichtet die ehemalige Temptation Island V.I.P.-Teilnehmerin auf Fleisch.

Lisa ging es in den vergangenen Tagen ihrem Bericht zufolge wirklich schlecht. "Ich hab einfach gar keine Kraft mehr", schrieb sie in ihrer Story und erklärte weiter: "Ich dachte zwischenzeitlich, dass es besser wird, aber jetzt ist es wieder schlimmer geworden mit meiner Übelkeit. Mein Körper ist nur am Zittern, weil es kommt ja auch nur noch Wasser raus." Hinzu kam noch, dass sie sich um den Schlaf von Sohnemann Emilio sorgte – in ihrem Zustand konnte sie sich nicht vorstellen, wie sie sich ansonsten bestmöglich um ihn hätte kümmern können.

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Instagram / Lisa Marie Akkaya Lisa Marie Akkaya im Juli 2025

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Instagram / lisa.straube Lisa Akkaya und Sohn Emilio

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