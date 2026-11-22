Matthew McConaugheys (57) drei Kinder haben gemeinsam den roten Teppich erobert. Levi Alves McConaughey (18), Vida Alves McConaughey (16) und Livingston McConaughey kamen zur Premiere von "Way of the Warrior Kid" ins The Grove in Los Angeles, ein Einkaufs- und Unterhaltungszentrum. Im Mittelpunkt des seltenen Geschwisterauftritts stand vor allem Levi: Der 18-Jährige verkörpert in dem Familiendrama die Rolle des Kenny und feiert damit bereits seinen zweiten Film. An seinem großen Abend musste er aber nicht allein vor die Kameras treten. Seine 16-jährige Schwester Vida und sein 13-jähriger Bruder Livingston begleiteten ihn zur Premiere und unterstützten ihn bei seinem nächsten Karriereschritt in der Traumfabrik. Während die Geschwister an seiner Seite für die Kameras posierten, fehlten die berühmten Eltern der drei bei der Veranstaltung. Matthew McConaughey und Camila Alves (44) nahmen an der Premiere nicht teil. Matthew und seine Frau Camila Alves ließen den Termin aus und überließen die Bühne ganz ihrem Nachwuchs.

Für seinen Premierenabend hatte sich Levi besonders elegant gekleidet: Der Nachwuchsschauspieler trug einen dunkelblauen Anzug, den er mit einem blauen Hemd und einer silbernen Kette kombinierte. Vida erschien in einem weißen Kleid und setzte mit Silberschmuck glänzende Akzente. Livingston fiel in einem hellblauen Anzug auf, unter dem er ein weißes T-Shirt trug. Die drei posierten gemeinsam für die Fotografen. Dabei teilten die beiden Brüder auch einen innigen Moment auf dem roten Teppich. Der Film "Way of the Warrior Kid" beruht auf dem gleichnamigen Buch von Jocko Willink und soll am 25. November erscheinen. Neben Levi gehören Chris Pratt (47), Linda Cardellini (51), Jude Hill und Ava Torres zur Besetzung. Seine ersten Schritte als Schauspieler hatte Levi 2025 in "The Lost Bus" gemacht – damals an der Seite seines Vaters. Mit seiner Darstellung des Kenny setzt er seinen Weg in Hollywood nun fort.

Rückhalt von seinem Vater erhielt Levi schon während der Dreharbeiten im Jahr 2024. Damals besuchte Matthew das Set, obwohl er an dem Projekt selbst gar nicht mitwirkt. Vor einer Szene, in der Levi Klimmzüge machen sollte, wirkte der Teenager nervös und suchte den Rat seines Vaters. Matthew redete ihm gut zu und klopfte ihm mehrmals aufmunternd auf die Schulter, bevor sein Sohn vor die Kamera trat. Der Schauspieler und das brasilianische Model sowie die Designerin Camila Alves sind seit 2012 verheiratet. Gemeinsam haben die beiden neben Levi auch Tochter Vida und Sohn Livingston. Wie stolz Matthew auf seinen ältesten Sohn ist, machte er im Juli an dessen 18. Geburtstag deutlich. Auf Instagram richtete er persönliche Worte an ihn: "18. Das ist eine Nummer, Kumpel. Genieße deine neuen Freiheiten und gehe verantwortungsvoll mit ihnen um."

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Getty Images Livingston McConaughey, Vida Alves McConaughey und Levi McConaughey bei der Premiere von "Way of the Warrior Kid" in Los Angeles

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Getty Images Livingston McConaughey und Levi McConaughey bei der Premiere von "Way of the Warrior Kid" in Los Angeles

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