Robert Pattinson (40) schlüpft ausgerechnet in jene Rolle, die er sich selbst einst offenbar nicht zugetraut hatte: James Bond. Wie die Daily Mail berichtet, hat sich der britische Schauspieler im Rennen um die Nachfolge als Geheimagent 007 durchgesetzt. Das Brisante daran: Der Darsteller hatte in der Vergangenheit erklärt, dass er eine schlechte Wahl für den legendären Agenten wäre. Er befürchtete sogar, in der Rolle peinlich wirken zu können.

Bereits zwei Tage zuvor war Roberts Besetzung als neuer 007 als offiziell vermeldet worden. In einem Statement hatte der Schauspieler seine Begeisterung kaum verbergen können: "James Bond ist eine der legendärsten Figuren der Filmgeschichte und mit 007 betraut zu werden, ist die Ehre meines Lebens." Der Bericht zitierte ihn außerdem mit den Worten: "Zu sagen, dass mit dieser Rolle ein Traum wahr wird, wäre eine Untertreibung." Auch Regisseur Denis Villeneuve (59) hatte sich begeistert gezeigt: "Ich bin überglücklich, Robert Pattinson als unseren neuen James Bond begrüßen zu dürfen. Er besitzt die zeitlose Seele von 007 und bringt zugleich einen völlig neuen Geist mit." Robert trat dem Bericht zufolge die Nachfolge von Daniel Craig (58) an. Der Schauspieler hatte den Geheimagenten von "Casino Royale" im Jahr 2006 bis "Keine Zeit zu sterben" 2021 insgesamt fünfmal verkörpert.

Einem Millionenpublikum wurde Robert vor allem durch seine Rolle als Vampir Edward Cullen in der Twilight-Filmreihe bekannt. Nach dem Durchbruch mit der Fantasysaga war der Schauspieler in zahlreichen unterschiedlichen Filmrollen zu sehen. Mit seiner Verkörperung von Bruce Wayne in The Batman übernahm er schließlich die Hauptrolle in einem der bekanntesten Filmfranchises und schlüpfte in die Rolle einer legendären Comicfigur.

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Getty Images Robert Pattinson beim Photocall zu "Primetime" auf den Filmfestspielen von Venedig

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Getty Images Robert Pattinson besucht die Vorführung von "Primetime" bei den Filmfestspielen von Venedig 2026

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