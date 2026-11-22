Hailey Bieber (30) lässt es sich zu ihrem runden Ehrentag so richtig schmecken – und zwar in knappen Dessous! Am 22. November wird das Model 30 Jahre alt. Wie auf Instagram zu sehen ist, stimmt sie sich schon vorab mit einem freizügigen Shooting auf den großen Tag ein. Auf den Bildern für ihre Marke Rhode trägt Hailey ein dunkelblaues Set aus Satin-BH und passendem Slip. Dabei posiert sie vor einer opulenten Torte mit vier Etagen, die farblich genau auf ihr Outfit abgestimmt ist: Auch das Gebäck ist dunkelblau gehalten und mit Zuckerguss sowie knallroten Kirschen verziert. Auf den sinnlichen Fotos kniet die Unternehmerin vor dem süßen Kunstwerk, nascht ein Stück Kuchen und leckt sich den Zuckerguss von den Fingern. Andere Aufnahmen rücken ihre langen Beine und ihre Kehrseite, die nur von einem Slip bedeckt ist, in den Fokus. Hinter der vorgezogenen Feier steckt zugleich ein geschäftlicher Anlass: Mit dem Shooting bewirbt die Unternehmerin die neue, limitierte Rhode-Kapselkollektion "Birthday Chapter 30". Der Drop ist eigens auf ihren runden Geburtstag abgestimmt und erscheint passend zu ihrem Ehrentag.

Die neue Kollektion wurde eigens anlässlich Haileys 30. Geburtstags entwickelt. Sie vereint samtig-matte Farbtöne mit sportlichen Basics und bekannten Hautpflegeprodukten der Beautymarke. Im Sortiment finden sich unter anderem Pocket-Plush-Rouges sowie die beiden Mini-Rougetöne "Baldwin" und "Tucson". Außerdem gibt es Augenmasken und ein Peptid-Lippenprodukt, das nach Kirsche, Vanille und Cola schmeckt. Abgerundet wird der Drop durch ein sportliches Etui und eine Hülle für Lippenprodukte, die man sich anstecken kann, wie Hello! berichtet. Eine echte Premiere hat die Kollektion ebenfalls zu bieten: Mit dem "HB Windbreaker" bringt Rhode zum ersten Mal ein Kleidungsstück auf den Markt. Der Windbreaker lässt sich auf zwei Arten tragen. Eine Seite besteht aus dunkelblauem Nylon, während die andere mit grauem Fleece gestaltet ist. Damit greift auch das erste Modeprodukt der Firma die dunkle Farbwelt des Geburtstagsshootings auf.

Hailey hatte Rhode im Jahr 2022 gegründet. 2025 verkaufte sie die Beautyfirma an e.l.f. Beauty. Der Deal hatte einen Wert von bis zu 91,2 Millionen Euro. Trotzdem bleibt die Unternehmerin eng mit ihrer Marke verbunden. Sie ist weiterhin als Chief Creative Officer und Head of Innovation für Rhode tätig. Zudem steht sie e.l.f. Beauty als strategische Beraterin zur Seite. Hailey sprach beim New York Times DealBook Summit in New York über die Vision hinter ihrem Unternehmen. Rhode solle den Menschen Raum geben, die Produkte zu genießen und sich ganz individuell auszudrücken, erklärte sie dort. Auch ihren persönlichen Antrieb verriet die Unternehmerin auf der Veranstaltung: "Mein Ziel mit Rhode war es wirklich immer, Produkte und einen Raum zu schaffen, in dem Menschen Freude haben und sich ausdrücken können", erklärte das Model bei der Veranstaltung. Mit ihrer Geburtstagstorte hat sie diese Idee jetzt auch selbst umgesetzt.

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