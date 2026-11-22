Heidi Klum (53) hat allen Grund zur Freude: Sohn Johan feiert seinen 20. Geburtstag! Anlässlich dessen richtete das Model auf Instagram rührende Worte an ihren Sprössling. "Johan, alles Gute zum 20. Geburtstag", schrieb sie auf Englisch und setzte gleich mehrere pinkfarbene Herzen dahinter. Bei diesem kurzen Gruß beließ es die vierfache Mutter aber nicht. "Ich liebe dich sooooo sehr, mein wunderschöner, kluger, liebevoller Sohn. Ich kann es kaum erwarten, mit dir zu feiern", schwärmte Heidi weiter.

Ihre Liebeserklärung ergänzte die Germany's Next Topmodel-Mama mit zwei gemeinsamen Erinnerungsfotos, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Eines der Bilder stammt aus Johans Kindheit und zeigt Mutter und Sohn eng aneinandergekuschelt. Das andere Foto entstand viele Jahre später, als Johan seinen Highschool-Abschluss feierte. Der Absolvent trägt einen dunkelblauen Talar und präsentiert seine Mappe. Heidi steht direkt neben ihm, hat eine große Sonnenbrille auf und strahlt über das ganze Gesicht.

Johan hält sich normalerweise eher aus der Öffentlichkeit heraus. Für die Festlichkeiten seiner Mama macht er aber regelmäßig Ausnahmen. So zeigte er sich zuletzt bei Heidis alljährlicher Halloween-Party in New York gemeinsam mit seinen Schwestern Leni (22) und Lou (17) auf dem roten Teppich. Für den seltenen Geschwisterauftritt hatte sich Johan ein gruseliges Zombie-Make-up verpassen lassen. Lou war als Starfire aus "Teen Titans" verkleidet, Leni erschien als Miss Piggy. Neben Johan, Leni und Lou ist Heidi auch noch Mama von Henry (21).

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Getty Images Heidi Klum und Sohn Johan Samuel, Oktober 2026

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ActionPress Heidi Klum und ihre Kinder Leni, Lou, Johan und Henry

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