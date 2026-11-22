Bill (37) und Tom Kaulitz (37) stehen vor einer großen Herausforderung: Am 5. Dezember 2026 werden die Zwillinge im ZDF das Comeback von Wetten, dass..? moderieren. Die beiden übernehmen die Kultshow einmalig und treten damit in die großen Fußstapfen von Thomas Gottschalk (76). Allzu viel sollen die Zuschauer allerdings nicht erwarten. "Wir sind ja die Ersten, die es moderieren, die keine Moderatoren sind. Darum wollen wir die Erwartungen mal ganz runterschrauben", erklärte Bill jetzt gegenüber dem ZDF. Der Sänger macht keinen Hehl daraus, dass ihm und seinem Bruder die Erfahrung auf diesem Gebiet fehlt. "Wir haben das nie gelernt. Wir haben noch nie eine Samstagabendsendung moderiert", gab er zu. Genau dieser fehlende Moderationshintergrund soll die beiden aber offenbar nicht verunsichern. Statt sich unter Druck zu setzen, möchten Bill und Tom möglichst entspannt an die Aufgabe herangehen. Die Brüder planen, locker und leicht durch die Sendung zu führen und dabei vor allem viel Spaß zu haben.

Im Mittelpunkt wollen die Tokio Hotel-Stars selbst dabei gar nicht stehen. Stattdessen sollen die eingeladenen Promis und die Wetten im Rampenlicht glänzen. "Am Ende des Tages kommt es weniger auf uns an als vielmehr auf die tollen Gäste und die tollen Wetten", betonte Tom gegenüber dem Sender. Ihre eigene Aufgabe sieht der Musiker eher bescheiden: "Wir sind einfach nur da, um zu präsentieren, und das muss man sich immer wieder einreden." Welche Stars auf der Couch Platz nehmen und welche Wetten die Zuschauer erwarten, behalten die Brüder bislang noch für sich. Fest steht hingegen, dass der Moderatorenwechsel den vertrauten Charakter der Traditionssendung nicht grundlegend verändern soll. "Es soll ein 'Wetten, dass..?' werden, wie die Leute es kennen und lieben", versichert Tom. Auch Bill macht deutlich, dass kein radikaler Umbau geplant ist: "Wir wollen die Show nicht neu erfinden."

Schon wenige Wochen zuvor hatte Showerfinder Frank Elstner (84) gegenüber t-online vor vorschnellen Urteilen gewarnt. Als uneingeschränktes Lob wollte er seine Haltung aber nicht verstanden wissen. "Ich habe nicht gesagt, dass es eine gute Entscheidung war", betonte er. Den Gegenwind vor dem ersten Auftritt konnte er dennoch nicht nachvollziehen: "Ich habe gesagt: Ich kann den Shitstorm nicht verstehen, wenn jetzt schon alle sagen, das wird nichts, obwohl sie noch nichts gesehen haben. Meine Einstellung dazu ist: abwarten und Tee trinken." Deutlich begeisterter hatten sich zwei frühere Gastgeber der Show geäußert. Michelle Hunziker (49) schwärmte gegenüber TV Digital: "Ich freue mich riesig für die beiden. Die Kaulitz-Brüder machen wirklich super Sachen, sie ticken sehr gut miteinander – und das Publikum liebt sie." Auch Markus Lanz hatte den ungewohnten Ansatz begrüßt. "Ich glaube, so komplett anarchisch daranzugehen, ist genau das Richtige", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Das Interesse an der Rückkehr war jedenfalls schon damals gewaltig: Nach Angaben des ZDF waren mehr als 250.000 Ticketanfragen eingegangen – ein neuer Rekord.

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ZDF/ Ariel Oscar Greith Bill und Tom Kaulitz

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ZDF / Ariel Oscar Greith Bill und Tom Kaulitz, "Wetten, dass..?"-Moderatoren

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