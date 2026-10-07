Krebskranke Patrice Aminati übernimmt bald glamourösen Job

Patrice Aminati (31) wagt sich trotz ihrer Krebserkrankung an eine neue Aufgabe – und die hat es in sich: Die Moderatorin gehört künftig zum Team des SemperOpernballs 2027 in Dresden. Wie Bunte berichtet, wird sie für die Social-Media-Kanäle des Events unter dem Titel "Patrice trifft" prominente Gäste vor die Kamera holen. Zugleich nimmt sie die Zuschauer mit hinter die Kulissen der glamourösen Veranstaltung. Wer ihr erster Gesprächspartner sein wird, steht ebenfalls schon fest: Entertainer Riccardo Simonetti (33) macht den Anfang. Bis zum großen Ballabend am 5. Februar 2027 sollen noch weitere Begegnungen folgen. Über den neuen Job zeigte sich Patrice begeistert. "Was für eine Ehre", erklärte sie laut Bunte zu ihrem Engagement. Damit gehört die gebürtige Dresdnerin bei dem traditionsreichen Event erstmals selbst zum Team.

Dabei sollen längst nicht nur die berühmten Ballgäste im Mittelpunkt stehen. Patrice möchte in ihren Gesprächen auch jene Menschen vorstellen, die abseits des Rampenlichts am SemperOpernball mitwirken und ohne die der Abend gar nicht erst stattfinden könnte. Hinzu kommen Einblicke in die aufwendigen Vorbereitungen, die Monate vor dem eigentlichen Ball beginnen. Riccardo ist für die Veranstaltung ohnehin eine zentrale Figur – gemeinsam mit Esther Sedlaczek (40) wird er am 5. Februar 2027 durch das Programm führen. Auch einige Ehrengäste wurden bereits angekündigt: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (70) und seine Ehefrau Elke Büdenbender werden zu dem festlichen Ereignis erwartet. Darüber hinaus soll Jan Josef Liefers (62) ausgezeichnet werden. Der ebenfalls aus Dresden stammende Schauspieler erhält im Rahmen des SemperOpernballs den CHOROS Award.

Für Patrice hat der neue Job noch eine ganz persönliche Komponente. Die Moderatorin stammt selbst aus Dresden und kehrt für das Event damit in ihre Heimat zurück. Bei der offiziellen Pressekonferenz erzählte sie, dass sie den SemperOpernball als Kind gemeinsam mit ihren Eltern vor dem Fernseher verfolgt habe. Nun gehört sie erstmals selbst zum Team der Veranstaltung, die sie früher nur aus der Ferne bestaunen konnte. Vor einer Woche meldete sich Patrice auch mit einem kurzen Gesundheitsupdate bei ihrer Community. In ihrer Instagram-Story zeigte sie sich mit einem großen Pflaster am oberen Brustkorb, knapp unterhalb des Schlüsselbeins. Dazu postete sie Eindrücke aus dem Fitnessstudio und machte klar: Sport gehörte trotz aller Strapazen weiter zu ihrem Alltag. Viel schrieb sie nicht, aber ihre Botschaft saß. "Kurzes Lebenszeichen", stand zu einem Bild. Und an alle, die gerade ebenfalls kämpfen, richtete sie ein paar Worte: "Ich denke an Euch – und an alle, die gerade selbst durch eine Therapie gehen: viel Kraft für euch."

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Imago Patrice Aminati in der ARD-Talkshow "Hart aber fair", April 2026

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Getty Images Ricardo Simonetti beim Deutschen Filmpreis 2026 im Palais am Funkturm in Berlin

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Instagram / patrice.eva Patrice Aminati, September 2026