Victoria Beckham steckt Millionen in Harpers Beautytraum

Victoria Beckham (52) lässt sich das Geschäftsprojekt ihrer Tochter Harper Seven Beckham (15) einiges kosten: Umgerechnet rund 2,7 Millionen Euro fließen in den Aufbau einer Hautpflegemarke für Teenager. Das geht aus neuen Firmenunterlagen hervor, über die unter anderem die Daily Mail berichtet. Das Geld steckt dabei komplett in der Entwicklung, denn verkauft werden soll voraussichtlich erst in der zweiten Hälfte des Jahres 2027. Der Marktstart ist offenbar für die Zeit nach Harpers GCSE-Abschlussprüfungen im Mai und Juni vorgesehen. Im Juli desselben Jahres feiert die Tochter von Victoria und David Beckham (51) ihren 16. Geburtstag. Hinter dem Beautyprojekt steht H7B Ltd, eine im Oktober 2024 gegründete Firma. Der Unternehmensname setzt sich aus Harpers Initiale und ihrem zweiten Vornamen Seven zusammen. Victoria gründete die Gesellschaft gemeinsam mit Oliver Shipton, der zugleich für Victoria Beckham Beauty tätig ist. Trotz dieser personellen Verbindung soll Harlo als eigenständiges Unternehmen aufgebaut werden.

Neue Firmenunterlagen verraten nun auch, welche Produkte Harper mit Harlo anbieten könnte. Geplant sind demnach unter anderem ein Gesichtsreiniger, ein Gesichtswasser und eine leichte Feuchtigkeitscreme. Auch Lippenpflege soll zum möglichen Sortiment gehören. H7B Ltd soll dabei unabhängig geführt werden und ausdrücklich keine Sparte der bereits etablierten Kosmetikfirma der Unternehmerin Victoria sein. Bei der Entwicklung kann Harper allerdings auf die Fachleute aus dem Team ihrer Mutter zurückgreifen. Nachdem ein Versuch gescheitert war, die Bezeichnung Haiku by Harper schützen zu lassen, bemühen sich Victorias Anwälte nun auch in den USA um die Rechte am Namen Harlo. Ein Sprecher der Designerin wollte sich zu den Angaben nicht äußern.

Bei der im Juli 2026 angemeldeten Marke "Harlo by Harper" wird der berühmte Familienname Beckham bewusst nicht als Teil des Labelnamens verwendet. Das Angebot soll sich an Jugendliche richten, die nach Harpers Einschätzung oft Pflegeprodukte benutzen, die nicht für junge Haut entwickelt wurden. Die Idee entstand aus eigener Erfahrung: Ungeeignete Beautyprodukte hatten bei ihr Akne ausgelöst, die dermatologisch behandelt werden musste. Im Podcast von Emma Grede schilderte Victoria die Beweggründe ihrer Tochter so: "Sie sagte: 'Ich möchte eine Marke gründen, weil ich weiß, was ich will, und ich möchte nicht, dass andere Menschen das durchmachen müssen, was ich durchgemacht habe.'" Der Wunsch reicht offenbar weit zurück. Schon mit 13 Jahren notierte Harper auf einem Zettel: "Eine großartige Marke gründen, wenn ich älter bin." Diese Notiz teilte ihre Mutter im Oktober 2024 auf Instagram – im selben Monat entstand H7B Ltd.

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Instagram / victoriabeckham Harper und Victoria Beckham bei einem Oasis-Konzert

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Instagram / victoriabeckhambeauty Harper Seven Beckham filmt ein Schmink-Tutorial für Victorias Beauty-Marke, August 2025

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Getty Images Cruz Beckham, Jackie Apostel, Romeo und Harper Beckham mit Victoria und David Beckham