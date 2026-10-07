Paulina Porizkova kontert Kritikerin oben ohne

Paulina Porizkova (61) hat genug von Bewertungen über alternde Frauenkörper – und reagiert darauf mit einer ganzen Fotoserie. Auf Instagram zeigt sich das Model in mehreren Spiegel- und Nahaufnahmen, bekleidet lediglich mit einem schwarz-weißen Bikinihöschen. Ihren nackten Oberkörper bedeckt sie dabei mit den Armen. Anlass für den Beitrag ist der Kommentar einer Nutzerin: Diese habe sich nach Paulinas Aussage über ihren nicht flachen Bauch und ihr nicht mehr ganz frisches Gesicht angeblich deprimiert gefühlt. Auf einem der Bilder streckt sie ihren Unterbauch nun bewusst hervor und richtet eine direkte Frage an die Kommentatorin: "Immer noch deprimiert?" Auf einer weiteren Aufnahme liegt sie und bewegt die Haut an ihrem Bauch mit den Fingern. Dazu schreibt sie: "So sieht der Bauch eines Supermodels im Liegen aus."

Mit den weiteren Oben-ohne-Fotos macht die Schauspielerin zudem deutlich, dass ihr Bauch selbst an guten Tagen nicht vollkommen flach ist. Gleichzeitig nutzt sie den Beitrag, um Frauen mit einer ähnlichen Körperform Mut zu machen. "Auch du bist schön. Und siehst aus wie ein Supermodel", lautet ihre direkte Botschaft. In der Kommentarspalte zeigen sich zahlreiche Followerinnen begeistert von so viel Offenheit und berichten, dass sie sich durch die Bilder gesehen fühlen. Eine 61-jährige Nutzerin schreibt etwa, dass sie ihre eigene kleine Bauchwölbung erst durch Paulinas Beitrag zu schätzen lerne. Andere betonen, dass sich Körper mit den Jahren nun einmal verändern und Vergleiche niemandem helfen. Mehrfach wird zudem darauf hingewiesen, dass Frauen ihre natürlichen Körper weder ständig rechtfertigen noch mit Beweisfotos verteidigen müssten.

Die Debatte um ihren Bauch ordnet Paulina, die im Sommer geheiratet hat, in einen größeren Zusammenhang ein: den Wandel westlicher Schönheitsideale. Über lange Zeit seien weiche, leicht hervorstehende Frauenbäuche als schön empfunden worden, erinnert sie. Anschließend zeichnet sie die Entwicklung der Körperideale nach – von der durch ein Korsett geformten Silhouette über knabenhafte Figuren bis hin zum heutigen Fokus auf durchtrainierte Körper. Ihre Aufnahmen veröffentlicht das Model bewusst unbearbeitet und zeigt damit auch die körperlichen Veränderungen, die das Älterwerden mit sich bringt. Zugleich macht sie deutlich, dass vermeintlich perfekte Körperformen weder zeitlos noch unveränderlich sind. Paulina gehörte in den 80er-Jahren zu den gefragtesten Models der Welt und arbeitet heute auch als Autorin. In den vergangenen Jahren sprach sie immer wieder über das Älterwerden, Schönheitsdruck und den Umgang mit dem eigenen Körper.

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Instagram / paulinaporizkov Paulina Porizkova, Model

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Instagram / paulinaporizkov Paulina Porizkova im Juli 2025

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Getty Images Paulina Porizkova, 2025

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