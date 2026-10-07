Lars Pape vergleicht GZSZ-Rolle mit dem eigenen Leben

Kurz vor seinem sechsjährigen GZSZ-Jubiläum am 13. Oktober 2026 entdeckt Lars Pape einige Parallelen zwischen seinem eigenen Leben und dem seiner Rolle Michi Bode. In der RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" wagt Michi einen Neustart in einer Männer-WG. Der Einzug verläuft allerdings erst einmal ernüchternd und auch ein Speed-Dating bringt nicht den erhofften Erfolg. Solche ungeplanten Wendungen sind Lars aus seinem eigenen Leben durchaus vertraut. Wie seine Serienfigur versucht der Schauspieler jedoch, optimistisch zu bleiben und den Blick nach vorn zu richten. Gegenüber RTL erklärt er: "Ich bin prinzipiell auch jemand, der nach vorne schaut und dem rheinischen Motto folgt: Et hätt noch immer jot jejange. Auch wenn das Leben durchaus schmerzliche Spuren hinterlassen hat – es geht immer weiter!" Ein Satz, der sowohl für den Serien-Michi als auch für den Mann hinter der Rolle zu funktionieren scheint.

Ganz hoffnungslos ist die Lage für Michi dann aber doch nicht. Bei einer WG-Party mit seinen Liebsten merkt er, dass er am richtigen Ort gelandet ist, und schmiedet kurz darauf schon gemeinsame Urlaubspläne. Dass sich seine Figur das Leben in diesem Alter einmal anders ausgemalt haben könnte, hält Lars durchaus für möglich. Eine Partnerin wünsche Michi sich zwar, doch zunächst müsse er wohl wieder bei sich selbst ankommen. Auch der eigene Weg des Schauspielers verlief anders als gedacht und hielt sowohl schwere Verluste als auch unerwartet schöne Wendungen bereit. "Auf der einen Seite stehen z. B. plötzliche und sehr schmerzhafte Verluste, auf der anderen Seite das vielleicht nicht mehr erwartete private Familienglück – und GZSZ", so der Serienstar gegenüber RTL. Ein festes Alter, in dem man im Leben angekommen sein muss, gibt es für ihn ohnehin nicht: Manche erreichten diesen Punkt früher, andere später – und manche vielleicht nie.

Das größte Glück hat der Serienstar nach eigener Aussage im Privaten gefunden, und damit habe er gar nicht mehr gerechnet. Seine Frau und die Kinder seien für ihn das Wichtigste: "Durch meine Frau und die Kids habe ich gelernt bzw. gefühlt, was Liebe wirklich bedeutet." Für seine Serienfigur wünscht sich der Darsteller ebenfalls neues Glück, und zwar unabhängig davon, ob dabei künftig eine Partnerin an Michis Seite steht. Einen frischen Lebensabschnitt kann er sich für ihn aber durchaus vorstellen, wie er mit einem Augenzwinkern verriet: "Ich denke, ein zweiter Frühling würde ihm gut stehen – ich spreche da aus eigener Erfahrung."

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RTL Lars Pape, Schauspieler bei GZSZ

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RTL / Anna Riedel Lars Pape und Eva Mona Rodekirchen bei GZSZ

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RTL Iris Mareike Steen und Lars Pape im "GZSZ-Bargeflüster", Dezember 2025