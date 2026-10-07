Léa Seydoux drehte kurz nach Geburt ihres Sohnes Nacktszenen

Nur rund zwei Monate nach der Geburt ihres zweiten Sohnes stand Léa Seydoux (41) für eine intime Szene vor der Kamera. Die französische Schauspielerin hatte ihr Kind im Dezember 2024 zur Welt gebracht – schon Anfang 2025 folgten die Dreharbeiten zu dem Film "The Unknown (L'Inconnue)", in dem sie sich nackt zeigt. Kurz darauf entstand noch eine weitere Nacktszene für das Projekt "Gentle Monster". Gegenüber ELLE UK sprach Léa kürzlich offen darüber, wie sehr ihr die freizügigen Aufnahmen so kurz nach der Entbindung zu schaffen machten. Leicht sei ihr das nämlich überhaupt nicht gefallen – trotzdem habe sie sich ganz bewusst dafür entschieden, ihren Körper so zu zeigen, wie er zu diesem Zeitpunkt aussah.

In "The Unknown (L'Inconnue)" spielt Léa die Figur Eva, die nach einem übernatürlichen Körpertausch nackt vor einem Spiegel steht. Trotz ihres Unbehagens war es der TV-Bekanntheit wichtig, sich nach der Geburt unverändert zu präsentieren und realistische Körperbilder auf die Leinwand zu bringen. "Natürlich waren sie schwierig für mich, aber das ist der Körper, den ich zu der Zeit hatte, als ich diese Filme drehte", schilderte sie in dem Interview. Und weiter meinte sie: "Ich denke, es ist wichtig, Körper zu sehen, mit denen man sich identifizieren kann ... um es gewissermaßen glaubwürdiger zu machen." Ihr Fazit fiel schließlich recht klar aus: "Es war ein paar Monate nach der Geburt, und ich bin stolz darauf, meinen Körper zu zeigen, also einen echten Körper."

Léa ist inzwischen zweifache Mutter, ihr älterer Sohn heißt George. Weitere Details aus ihrem Familienleben hält die Französin weitgehend von der Öffentlichkeit fern. Zum Thema Körper und Aussehen äußerte sie sich jedoch schon im Jahr 2024: Gegenüber Harper's Bazaar sprach sie über den großen Druck, den Frauen in Hollywood erleben. "Die Branche in Amerika ... Ich finde, sie geht hart mit Frauen um. Für Frauen ist es schwer, zu altern", stellte sie zu dem Zeitpunkt ehrlich fest. Von Starrummel im Alltag bleibt die TV-Darstellerin nach eigener Aussage trotz ihrer Bekanntheit oft verschont. Sie könne meist unerkannt Bus oder Bahn fahren – und vergesse zwischendurch sogar selbst, dass sie weltberühmt ist.

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Getty Images Léa Seydoux bei der Premiere von "The Unknown" beim Toronto International Film Festival 2026

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Getty Images Léa Seydoux bei den BAFTAs 2022

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Getty Images Léa Seydoux im Getty Images Portrait Studio beim TIFF 2026