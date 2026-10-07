"Unsympathisch": Bill Kaulitz lästert über Anne Hathaway

Bill Kaulitz (37) nimmt in der aktuellen Folge seines Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" eine echte Größe der Traumfabrik ins Visier: Anne Hathaway (43). Zunächst klingt Bills Ton im Gespräch mit Zwillingsbruder Tom Kaulitz (37) noch nach reiner Ehrerbietung. Die beiden Tokio-Hotel-Stars sprechen über den neuesten Streifen der Schauspielerin, "The End of Oak Street", und Bill zeigt sich angetan vom straffen Arbeitspensum der US-Amerikanerin. Doch die freundliche Fassade bröckelt rasch und der Sänger vollzieht eine radikale Kehrtwende: "Ich sehe sie als Schauspielerin gern, aber ich finde die so unsympathisch", stellt er im Podcast klar. Von der vorausgegangenen Bewunderung fehlt plötzlich jede Spur – im Anschluss führt er haarklein aus, worauf sich seine Aversion stützt.

Als Aufhänger dient Bill eine Podcastepisode, die ihm kürzlich zu Ohren gekommen sein will. Darin habe sich ein ehemaliger Stylist der für ihre Schönheit gefeierten Hollywoodikone über die Zusammenarbeit mit Anne ausgelassen: Sie sei "die schlimmste Frau, die er jemals gestylt" habe, und sogar ein regelrechtes "Biest", zitiert ihn der Musiker in der Sendung. Doch auch ohne solche Schmähungen aus zweiter Hand hat Bill sein Urteil längst gefällt. Selbst bei roten Teppichen und Talkshow-Auftritten springe der Funke schlicht nicht über: "Ich sehe ihr dann auch an, dass sie sympathisch sein will in einem Interview, aber das klappt nicht", stichelt er. Bruder Tom übt sich derweil in diplomatischer Zurückhaltung und verweist nüchtern darauf, die Oscarpreisträgerin persönlich überhaupt nicht zu kennen.

Eine reale Konfrontation mit der "Der Teufel trägt Prada"-Darstellerin gab es im Hause Kaulitz dann aber doch schon – und die stößt Bill bis heute sauer auf. In einem Etablissement von Schwägerin Heidi Klum (53) kreuzten sich die Wege der Promis. "Sie kam ja mal in Heidis Restaurant rein und sagte nicht 'Hallo', das finde ich schon unmöglich", grollt der Podcaster. Im Kaulitz-Kosmos gilt schließlich die eiserne Regel: Wenn sich die Hautevolee über den Weg läuft, gehört ein kurzer Gruß zum guten Ton. Ob die Hollywoodgröße das Musiker-Duo an jenem Abend überhaupt registrierte oder schlicht keine Ahnung hatte, wer ihr da gegenübersaß, bleibt das Geheimnis des Stars. Eine Reaktion von Anne zu den Spitzen aus dem deutschen Podcast gab es – wenig überraschend – bislang nicht.

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Collage: Imago, Getty Images Collage: Bill Kaulitz und Anne Hathaway

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Imago Bill Kaulitz und Tom Kaulitz mit dem Deutschen Fernsehpreis für "Beste Unterhaltung Show" für "That's My Jam" in Köln, 2023

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Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum, 2024

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