Nach Jelly Roll: Bunnie Xo knutscht mit ihrem Toyboy

Nach ihrer Scheidung von Countryrapper Jelly Roll (41) zeigt sich Bunnie Xo (46) wieder öffentlich verliebt. Die Podcasterin wurde bei einem Date mit dem 24-jährigen Dylan Wolf in Los Angeles beobachtet. Wie Daily Mail berichtet, besuchten die beiden an einem Sonntag die Sportsbar "The Barrel". Während auf den Bildschirmen das Footballspiel der Kansas City Chiefs gegen die Las Vegas Raiders lief, hatten die beiden offenbar nur Augen füreinander. Ein Augenzeuge schilderte, dass die Zärtlichkeiten im Laufe des Nachmittags immer intensiver wurden. Demnach ergriff der Realitystar immer wieder die Initiative für Küsse, und Bunnie erwiderte diese bereitwillig. Besonders gesprächig war das Duo dabei offenbar nicht: Zwischen den Küssen sei kaum ein Wort gefallen, trotzdem habe der Umgang miteinander sehr vertraut gewirkt. Am Ende übernahm Dylan laut dem Beobachter auch noch die komplette Rechnung.

Nicht alle halten die neue Romanze allerdings für rein privater Natur. Ein anonymer Insider behauptete gegenüber Daily Mail, Dylan passe zwar persönlich gut zu Bunnie, sei mit Blick auf ihre Zielgruppe aber auch "gut fürs Geschäft". Der Realitystar weist den Eindruck zurück, dass ihre Verbindung kalkuliert oder lediglich oberflächlich sei. Gegenüber Us Weekly erklärte er, die Beziehung habe ihn selbst überrascht, sei jedoch "absolut echt". Auch die Podcasterin stellte bereits klar, wie wohl sie sich mit dem Newcomer fühlt. Nach einem gemeinsamen Date im Waffle House stellte sie auf Social Media klar: "Ich habe Spaß und er hat mir mein Lächeln zurückgegeben. Euer Mädel lebt sein bestes Leben." Bereits am Wochenende des 4. Juli waren die beiden knutschend in Jelly Rolls Bar Goodnight Nashville gesichtet worden.

Jelly hatte im Mai 2026 wegen unüberbrückbarer Differenzen die Scheidung eingereicht, im Juli wurde das Ehe-Aus rechtskräftig. Bunnie und der Musiker betonten, Untreue habe bei ihrer Trennung keine Rolle gespielt. Sie würden weiterhin gut miteinander auskommen. Kennengelernt hatten sich die zwei 2015 bei einem seiner Auftritte in Las Vegas, 2016 folgte die Hochzeit, 2023 erneuerten sie ihr Eheversprechen. Die Podcasterin unterstützte ihren Mann finanziell und wurde zur Stiefmutter seiner Kinder Bailee und Noah. An einem gemeinsamen Zukunftsprojekt halten die Ex-Partner trotz der Trennung fest: Nach einer belastenden Kinderwunschreise mit vier verlorenen Embryonen wollen sie weiterhin mithilfe von künstlicher Befruchtung und einer Leihmutter ein Kind bekommen. In ihrem Podcast "Dumb Blonde" erklärte Bunnie dazu: "Wir bekommen immer noch ein Baby. Wir werden gemeinsam Eltern sein."

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Getty Images Bunnie Xo zu Gast bei SiriusXM in der Sendung "The Howard Stern Show" in New York, 17. Februar 2026

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Getty Images / Jason Kempin Jelly Roll und seine Frau Bunnie DeFord 2025

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Getty Images Bunnie Xo bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles