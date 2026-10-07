Klima-Kritik: Fürst Albert wegen Luxusjachten unter Druck

Fürst Albert II. (68) sieht sich derzeit mit deutlicher Kritik konfrontiert: Eine laufende Kampagne fordert den monegassischen Staatschef auf, die alljährlich in seinem Fürstentum ausgerichtete Monaco Jacht Show abzusagen. Wie Royal Central und Svensk Dam berichten, richtet sich die Initiative direkt an den Fürsten und stellt das Luxusevent wegen seiner Folgen für das Klima infrage. Die Initiatoren sehen die Anreise wohlhabender Besucher, die unter anderem per Privatjet und Hubschrauber zur Jachtmesse gelangen sollen, besonders kritisch. Damit stellt die Kampagne zugleich infrage, wie sich die Veranstaltung mit Alberts seit Jahren öffentlich vertretenem Kurs zum Klimaschutz vereinbaren lässt. Der Druck auf den Fürsten, der auch immer wieder mit seiner Ehe in die Schlagzeilen gerät, wächst ausgerechnet in einem besonderen Jahr: Die Monaco Jacht Show wurde 1991 ins Leben gerufen und feiert nun ihr 35-jähriges Bestehen.

Für die Initiatoren steht die Jachtmesse sinnbildlich für "Luxus, Überfluss und extremen Reichtum", wie es in der Kampagne laut dem Onlineportal heißt. Hinter dem Aufruf steht als Sponsor Inequality.org, ein Projekt des US-amerikanischen Institute for Policy Studies, das sich nach eigenen Angaben mit wirtschaftlicher Ungleichheit befasst. Es wird kritisiert, dass ausgerechnet unter einem Fürsten, der sich seit Jahren für Maßnahmen gegen den Klimawandel engagiert, eine Veranstaltung ausgerichtet wird, bei der klimaschädliche Anreisen und demonstrativer Luxus eine Rolle spielen. Die Forderung der Kampagne ist klar definiert: Es geht um die Absage der Monaco Jacht Show. Ein Rückzug des Royals von seinem Amt als Fürst von Monaco wird ausdrücklich nicht verlangt. Damit konzentriert sich die Kritik lediglich auf die Großveranstaltung, die jedes Jahr Jachtbesitzer und Interessenten aus aller Welt in das Fürstentum lockt.

Der Monegasse setzt sich seit Jahren öffentlich für Umwelt- und Klimaschutz ein, ein besonderes Anliegen ist ihm dabei der Zustand der Weltmeere. Über seine Prince Albert II of Monaco Foundation flossen im Lauf der Jahre laut Svensk Dam umgerechnet fast eine Milliarde schwedische Kronen in verschiedene Umweltprojekte. Für sein Engagement zugunsten der Ozeane wurde er auch international gewürdigt: 2022 reiste Albert nach Schweden und nahm in Göteborg eine entsprechende Auszeichnung entgegen. Er teilt sein Engagement für den Schutz der Meere mit der schwedischen Kronprinzessin Victoria (49), die sich ebenfalls für den Erhalt der Ozeane einsetzt. Die Monaco Jacht Show hat sich derweil seit ihrer Premiere als eines der bekanntesten Branchentreffen etabliert und bringt Superjachten in den Hafen von Monaco.

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Getty Images Fürst Albert II. von Monaco bei der Vorstellung der 81. Vuelta-Strecke in Monaco am 17. Dezember 2025

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Getty Images Fürst Albert und Fürstin Charlène beim Nationalfeiertag Monacos 2025

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Imago Kronprinzessin Victoria beim Victoriapreis am 14. Juli 2026 in Borgholm