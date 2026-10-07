Kim Virginia zahlt monatlich über 2.000 Euro für ihre Hunde

Vier Dalmatiner, ein stolzer Preis: Kim Virginia Grey (31) hat im "Promi Big Brother"-Livestream verraten, wie viel Geld sie Monat für Monat in ihre Vierbeiner steckt. Im Gespräch mit ihrem Mitbewohner Redo (57) verriet der Realitystar, dass sie in Dubai monatlich über 2.000 Euro für das Rundum-sorglos-Paket ihrer Vierbeiner hinblättert – das berichtet Joyn. In den Kosten stecken feinstes Barf-Futter und die regelmäßigen Check-ups beim Tierarzt. Den Löwenanteil macht jedoch etwas anderes aus: Kim leistet sich eine Angestellte, die sich exklusiv um die Hunde kümmert. So ist sichergestellt, dass es den Fellnasen an nichts fehlt, während ihr Frauchen in der Sat.1-Show festsitzt und wochenlang weg von zu Hause ist. Während Kim also vor laufenden Kameras um den Einzug ins Finale kämpft, läuft die Luxusbetreuung ihrer Dalmatiner ganz entspannt weiter.

Die Mitarbeiterin kümmert sich allerdings längst nicht nur um die Vierbeiner. Sie steht auch regelmäßig für Kim und ihren Ehemann Nikola am Herd, zaubert zwischendurch ein Omelett oder bringt das Haus auf Vordermann. Für diesen Allround-Einsatz überweise sie der Angestellten monatlich etwas mehr als 650 Euro, wie die Influencerin offen im Livestream erzählte. Redo konnte es kaum fassen: "Stell mal jemanden in Deutschland ein, der sieben Tage die Woche deine Wohnung sauber macht, und zahl dem mal 650 Euro. Da ist mit Mindestlohn gar nichts", entgegnete er. Kim verwies daraufhin auf die anderen Verhältnisse in Dubai. Zusätzlich zum Lohn seien eine eigene Einliegerwohnung, die Verpflegung und das Visum inklusive. Außerdem sei ihre Mitarbeiterin keineswegs rund um die Uhr im Einsatz: "Sie ist auch mal ein Wochenende lang mit ihren Mädels unterwegs." Feste Vorgaben gebe es kaum: "Die Arbeitszeiten sind halt so, wie sie Bock hat. Sie kann aufstehen, wann sie Bock hat."

Dass ihr die Hunde besonders am Herzen liegen, betont das Reality-Sternchen seit ihrem Einzug bei "Promi Big Brother" immer wieder. Ihre Dalmatiner sind für Kim, die sich laut Leyla Heiter (30) im Promi-BB-Haus bereits verplappert haben soll, einfach das Größte. Früher war das Vermissen der Vierbeiner wohl sogar so extrem, dass sie Reisen vorzeitig beendete, nur um schneller wieder zu Hause bei ihnen zu sein. Diese Option hat sie im Moment allerdings nicht: Aktuell sitzt Kim unter Dauerbeobachtung im Garten des Sat.1-Containers fest und muss darauf vertrauen, dass in den eigenen vier Wänden alles nach Plan läuft. Um die Versorgung der Hunde kümmert sich in dieser Zeit weiterhin ihre Angestellte.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola Grey und Kim Virginia, Trash-TV-Bekanntheiten

Anzeige Anzeige

Imago René "Redo" Dost beim Promi Big Brother Reveal Event 2026 im Capitol Theater Düsseldorf

Anzeige Anzeige

Joyn / Marc Rehbeck Kim Virginia Grey, "Promi Big Brother"-Bewohnerin