Für Blake Shelton (50) gibt es kaum etwas Schöneres, als wenn nach einem langen Schultag wieder Leben ins Haus kommt. Der Countrystar hat durch seine Ehe mit Gwen Stefani (57) drei Stiefsöhne, mit denen er jede freie Minute auskostet. Gegenüber Taste of Country sprach der Musiker nun darüber, wie viel Freude ihm der Alltag mit Kingston, Zuma und Apollo bereitet. Besonders schön findet er die kleinen Gewohnheiten, die sich über die Jahre entwickelt haben. Denn obwohl die Brüder ganz unterschiedliche Persönlichkeiten sind, hat Blake zu jedem von ihnen einen eigenen Zugang gefunden. "Ich liebe es. Ich kann es kaum erwarten, bis sie nach Hause kommen", schwärmte er. Statt sich nach einem anstrengenden Tag zurückzuziehen, freut sich der Sänger darauf, mit den Jungs Zeit zu verbringen und ihren jeweiligen Hobbys nachzugehen.

Vor allem Apollo hält seinen Stiefvater ordentlich auf Trab. Nach dem Unterricht steht für die beiden täglich eine halbe Stunde Football auf dem Programm. Während der Junge auf einem Trampolin herumhüpft, wirft Blake ihm den Ball zu. Dabei versucht Apollo, die spektakulären Fangaktionen von Odell Beckham Jr. (34) und DeAndre Hopkins nachzuahmen. Für den Sänger ist das durchaus anstrengend. "Allein das Werfen des Balls macht mich fertig", witzelte er. Bei Zuma sieht das gemeinsame Nachmittagsprogramm völlig anders aus. Die beiden verbringen fast jeden Tag rund 20 Minuten mit ihren Gitarren. Dabei erweitert der Teenager regelmäßig Blakes musikalischen Horizont. "Hast du diesen Song gehört? Hast du von diesem Künstler gehört? Hör dir diesen Song an", zitierte er ihn. Auch Kingston verfolgt seine musikalischen Ambitionen. Bei einem kürzlichen Auftritt im Troubadour in Los Angeles feuerten ihn Blake, Gwen und sein leiblicher Vater Gavin Rossdale (61) gemeinsam aus dem Publikum an.

Wie wichtig Blake seine Vaterrolle ist, hat auch mit seiner eigenen Kindheit zu tun. Sein Stiefvater gehört für den Musiker zu den größten Vorbildern seines Lebens. Er betrachtet ihn als einen seiner Helden und sieht in ihm eine echte Vaterfigur. Seit der Hochzeit mit Gwen im Jahr 2021 möchte er diese Erfahrung an ihre Kinder weitergeben. Die drei Jungen stammen aus der früheren Ehe der Sängerin mit Gavin, die zwischen 2002 und 2016 bestand. Dass sie inzwischen eine eingeschworene Familie bilden, wurde auch bei den ACM Awards im Mai deutlich. Zuma und Apollo begleiteten Blake zu der Preisverleihung nach Las Vegas, während Gwen im Sphere auftrat. Schon 2023 hatte Blake bei Gwens Ehrung auf dem Hollywood Walk of Fame bewegende Worte für seine Frau gefunden. Damals erklärte er im Beisein ihrer Söhne, dass für Gwen ihre Rolle als Mutter über allem anderen stehe.

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Getty Images Gwen Stefani mit ihren drei Söhnen Kingston, Apollo und Zuma und Partner Blake Shelton, 2023

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Getty Images Blake Shelton bei den Family Film and TV Awards in Burbank, Dezember 2025

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