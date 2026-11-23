Boris Becker (59) hat am Sonntag seinen 59. Geburtstag gefeiert. Sohnemann Noah Becker (32) nutzte den Anlass, um das Familienalbum zu öffnen – und teilte zwei rührende Aufnahmen von vor einigen Jahren mit den Fans des früheren Tennisprofis auf Instagram. Auf einem der Schnappschüsse sind Boris und Noah in jüngeren Jahren zu sehen. Beide stehen am Strand und schauen leicht irritiert in Richtung der Kamera.

Auf dem anderen Schnappschuss ist das Vater-Sohn-Duo mit Boris' Mutter zu sehen. Elvira Becker ist am 21. November 2024 im Alter von 89 Jahren verstorben – einen Tag vor dem 57. Geburtstag ihres Sohnes vor zwei Jahren. Die Aufnahme zeigt, wie nah sie sich standen: Mit Elvira zwischen sich posieren die Männer eng an eng und lächeln für die Kamera. "Alles Gute zum Geburtstag. Wir lieben dich", kommentiert Noah den Beitrag.

Gefeiert wurde in der Familie allerdings auch schon einen Tag früher. Am Samstag stand nämlich der erste Geburtstag von Töchterchen Zoë Vittoria an, den die Kleine im großen Familienkreis in Mailand verbrachte. Neben Boris und Mama Lilian de Carvalho Monteiro (36) war Noah angereist, um mit seiner kleinen Halbschwester zu feiern. Für das Geburtstagskind gab es eine Torte, die mit Tierfiguren dekoriert war und Zoës Namen trug. Unter den Geschenken befanden sich zudem zwei besondere Barbie-Puppen nach dem Vorbild der Tennislegenden Serena Williams (45) und Venus Williams (46). "Ein wundervolles Jahr mit dir! Alles Gute zum Geburtstag, Zoë Vittoria, wir lieben dich!", schwärmte Boris unter dem veröffentlichten Instagram-Beitrag. Zoë ist das erste gemeinsame Kind von Boris und Lilian.

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Instagram / noahalotoftings Boris Becker im November 2026

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Instagram / borisbeckerofficial Elvira und Boris Becker im Dezember 2023

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