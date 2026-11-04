Nach Klinikaufenthalt feiert Margrethe ihr Royal-Comeback

Königin Margrethe (86) ist zurück. Nach einer rund zweimonatigen Pause aus gesundheitlichen Gründen hat die ehemalige dänische Regentin am Dienstag erstmals wieder einen offiziellen Termin wahrgenommen. Auf Schloss Fredensborg nördlich von Kopenhagen überreichte sie als Schirmherrin der Ebbe-Munck-Gedächtnisstiftung den Ebbe-Munck-Preis 2026. In diesem Jahr wurde Masaana Egede, Direktor und Chefredakteur des grönländischen Medienhauses Sermitsiaq, ausgezeichnet. Bei ihrem Comeback strahlte die Königin und präsentierte sich in einem eleganten Kostüm mit auffälligem Karomuster in Blau, Grün und Rot. Dazu trug sie eine weiße Bluse mit dunkelgrüner Schleife sowie goldene Statement-Ohrringe. Dass sie an der Veranstaltung teilnehmen würde, stand noch nicht lange fest: Der dänische Hof hatte erst Ende Oktober bekanntgegeben, dass die Mutter von König Frederik X. (58) dabei sein würde.

Für Margrethe gehört die Verleihung des Ehrenpreises seit Langem zu ihren festen Aufgaben. Zudem musste die Royal für ihren Auftritt nicht weit reisen, da Schloss Fredensborg ihr Wohnsitz ist. Der diesjährige Preisträger Masaana Egede wurde für seine unabhängige und kritische journalistische Berichterstattung für die grönländische Bevölkerung geehrt. Wie die dänische Fotoagentur Dana Press berichtet, hob die Jury insbesondere seinen souveränen Umgang mit einem heiklen Thema hervor: US-Präsident Donald Trump (80) hatte wiederholt angekündigt, Grönland unter amerikanische Kontrolle bringen zu wollen. Ganz aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte sich Margrethe in den vergangenen Wochen allerdings nicht. Bereits am 7. Oktober hatte sie ein Konzert besucht, das anlässlich des 300-jährigen Bestehens der Schlosskirche von Fredensborg stattfand. Die Preisverleihung war jedoch ihr erster offizieller Termin seit ihrem Krankenhausaufenthalt im September.

Margrethe hatte einen Schwächeanfall erlitten und war daraufhin mehrere Tage im Krankenhaus behandelt worden. Dort stellten die Ärzte eine neue Blutansammlung im Hüftbereich sowie einen leichten Flüssigkeitsmangel fest. Die Blutansammlung soll auf einen früheren Sturz zurückgehen. Es war bereits ihr dritter Krankenhausaufenthalt in diesem Jahr: Mitte Mai war die Königin zunächst wegen Herzbeschwerden ins Rigshospitalet eingeliefert worden und hatte eine Ballonangioplastie an einer Herzkranzarterie erhalten. Nur wenige Tage später musste sie erneut ins Krankenhaus, nachdem ein CT eine größere Blutansammlung im Hüftbereich gezeigt hatte. Während Margrethe sich anschließend erholte, wurde ihr Sohn König Frederik X. zu ihrem Gesundheitszustand befragt und gab mit wenigen Worten Entwarnung. Im Laufe dieses Jahres musste die Royal somit mehrfach aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten. So konnte sie Anfang September nicht an der Beisetzung des norwegischen Königs Harald V. (†89) teilnehmen. Auch nach den Feierlichkeiten zu ihrem 86. Geburtstag im April hatte der Hof ihr bereits Schonung verordnet.

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Getty Images Königin Margrethe bei der Verleihung des Ebbe-Munck-Preises auf Schloss Fredensborg, November 2026

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Getty Images Königin Margrethe von Dänemark mit dem Journalisten Masaana Egede auf Schloss Fredensborg, November 2026

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