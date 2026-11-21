König Frederik X. (58) und Königin Mary (54) knüpfen in diesem Jahr an eine alte Familientradition an: Gemeinsam mit ihren vier Kindern verbringen sie Weihnachten auf Schloss Marselisborg in Aarhus. Wie das dänische Königshaus jetzt mitteilte, feiert auch Frederiks Mutter, Königin Margrethe (86), im Kreis der Familie mit. Sie reist bereits einige Tage früher an und hält sich vom 21. bis zum 30. Dezember auf dem Schloss auf. Das Königspaar und seine Kinder ziehen am 23. Dezember nach und sind damit rechtzeitig vor Heiligabend vor Ort. Vollständig ist die Familie unter dem Weihnachtsbaum allerdings nicht, wie das Magazin Hello! berichtet. Prinz Joachim (57) und Prinzessin Marie (50) werden Weihnachten nicht gemeinsam mit dem übrigen Teil der Königsfamilie in Aarhus verbringen. Frederiks jüngerer Bruder und seine Ehefrau haben andere Pläne für die Feiertage und feiern zusammen mit ihren Kindern im Kreis von Maries Familie.

Auch das Programm für die Festtage steht bereits fest. An Heiligabend, dem 24. Dezember, besuchen die Royals einen Gottesdienst im Dom zu Aarhus. Einen Tag später zieht es die Königsfamilie erneut in die Kirche: Am ersten Weihnachtsfeiertag nimmt sie dort am Hochamt teil. Wer die Royals während ihres Aufenthalts zumindest aus der Nähe erleben möchte, hat auch rund um das Schloss Gelegenheit dazu. Solange die Königsfamilie auf Marselisborg wohnt, findet dort jeden Tag um 12 Uhr die Wachablösung der Königlichen Leibgarde statt. Nach den Weihnachtstagen in Jütland kehrt Frederik zum Jahreswechsel nach Kopenhagen zurück. Dort steht am 31. Dezember um 18 Uhr seine traditionelle Neujahrsansprache auf dem Programm, die der König aus dem Palais Frederik VIII. auf Schloss Amalienborg an die Bevölkerung richten wird.

Schloss Marselisborg hat für die dänische Königsfamilie eine lange Weihnachtstradition. Seit sie 1972 den Thron bestieg, verbrachte Königin Margrethe die Feiertage jedes Jahr auf dem Anwesen in Aarhus, wie Hello! berichtet. Nachdem Frederik 2024 den Thron übernommen hatte, feierte die Familie die Weihnachtszeit zunächst im Schloss Marselisborg, 2025 jedoch in Kopenhagen. Margrethe musste zuletzt allerdings gesundheitlich kürzertreten. Kurz bevor die Weihnachtspläne bekannt wurden, hatte sie wegen einer beginnenden Halsentzündung einen Termin zum 90. Jubiläum der Arthritis Association abgesagt. Mary hielt sich bei einem separaten Termin zum Befinden ihrer Schwiegermutter knapp: "Sie ruht sich zu Hause aus." Wenig später meldete sich der Palast mit einem Update zu Wort: "Ihre Majestät befindet sich jetzt auf Schloss Fredensborg und ihr geht es den Umständen entsprechend gut."

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Getty Images Teilnahme von König Frederik X. und Königin Mary an den 86. Geburtstagsfeierlichkeiten von Königin Margrethe II. in Fredensborg, April 2026

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Getty Images Die dänischen Royals: Prinzessin Isabella, Königin Margrethe, König Frederik und Königin Mary

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