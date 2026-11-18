Königin Margrethe II. (86) musste am Dienstagvormittag einen geplanten Auftritt in der Kopenhagener Oper kurzfristig absagen. Der früheren Monarchin macht eine beginnende Halsentzündung zu schaffen, wie das dänische Königshaus mitteilte. Die Absage erfolgte buchstäblich in letzter Sekunde: Margrethe war bereits von Schloss Fredensborg aus in Richtung der dänischen Hauptstadt unterwegs, als sie die Fahrt abbrechen und umkehren musste. Eigentlich hätte sie um 10:30 Uhr die Fotoausstellung "RAMT" eröffnen sollen. Anlass für die Schau war das 90-jährige Bestehen der dänischen Rheumavereinigung Gigtforeningen. Die Königin ist bereits seit 25 Jahren Schirmherrin der Organisation. Statt die Ausstellung in der Oper zu eröffnen, erholt sich Margrethe nun wieder auf Schloss Fredensborg. Nach Angaben des Königshauses gehe es ihr inzwischen "den Umständen entsprechend gut". Weitere Details zu ihrem Gesundheitszustand gab der Palast bisher nicht bekannt.

In der offiziellen Mitteilung des Hofes hieß es: "Ihre Majestät Königin Margrethe musste leider aufgrund einer beginnenden Halsentzündung ihren heutigen Besuch in der Oper kurzfristig absagen." Zu diesem Zeitpunkt hatten sich die Gäste bereits in der Oper versammelt. Um die schlechte Nachricht zu überbringen, trat ihr Hofchef selbst auf die Bühne: "Ich bedauere, dass Königin Margrethe verhindert ist und nicht teilnehmen kann", erklärte er laut der dänischen Zeitung B.T. Die Königin ärgere sich über den Ausfall, da ihr die Gigtforeningen besonders am Herzen liege. Die Vereinigung gehört zu den 20 Schirmherrschaften, die sie auch nach ihrer Abdankung behalten hat. Direktorin Mette Bryde Lind zeigte gegenüber der dänischen Zeitung großes Verständnis: "Wir hatten uns darauf gefreut, Königin Margrethe in den Mittelpunkt der Feier zu unserem 90-jährigen Jubiläum zu stellen. Wir wissen, wie gerne sie hier gewesen wäre. Jetzt geht es nur darum, dass es Ihrer Majestät wieder gut geht, und wir wünschen ihr gute Besserung."

Die Absage kommt nur wenige Wochen, nachdem die Königin auf die offizielle Bühne zurückgekehrt war. Anfang November hatte sich Margrethe nach einer rund zweimonatigen gesundheitlich bedingten Pause bei einem Termin auf Schloss Fredensborg zurückgemeldet. Dort überreichte sie als Schirmherrin der Ebbe-Munck-Gedächtnisstiftung den Ebbe-Munck-Preis. Die 86-Jährige nimmt grundsätzlich jedoch deutlich weniger öffentliche Verpflichtungen wahr, seitdem sie im Januar 2024 die Krone an ihren Sohn König Frederik X. (58) übergeben hat. In diesem Jahr wurde ihr Terminkalender zudem durch weitere gesundheitliche Probleme durcheinandergebracht. So musste Margrethe unter anderem wegen Herzkrämpfen, Blutansammlungen im Hüftbereich und einer leichten Dehydrierung im Krankenhaus behandelt werden. Im September sagte sie auch ihre Reise zur Beisetzung des norwegischen Königs Harald V. (†89) ab.

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Imago Königin Margrethe II. von Dänemark besucht während ihres Urlaubs in Frankreich den Markt von Cahors, August 2026

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Getty Images Königin Margrethe von Dänemark im April 2025

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